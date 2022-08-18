Отправлено: - 14:50

Эл-починно:

Так его и впрямь никто не спрашивал, он вот вопрос задал. А тут...

serg kost:

Отдельные случаи в Германии для тебя хуже недельного кошмара в Алматы.

Цитата:А тут ему все разъяснили на пальцахПусть радуется Цитата:Ты Соловьева видимо не уважаешьКотрый уже похоронил Германию)А какой кошмар в Алматы был? Подскажи? Что страшного там произошло?