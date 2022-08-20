Цитата:
«Государство, разъедаемое коррупцией, становится нежизнеспособным. Ему грозит опасность рассыпаться при первом же серьезном испытании», - писал Теодор Драйзер. Кстати, его утверждение подтвердилось в январе 2022 года, когда Казахстан попросил помощи у других стран.
Если есть тезис что нас спасли в январе то должен быть вывод что Россия нас сспасла от тех 200 человек(включая 4 детей) которых поубивали на улицах страны?
Тоесть Россия умыла в крови наш народ никак ему не помогая?
Хорошо,запомнили)
Цитата:
Конечно, лучше было бы если бы речь шла об искоренении преступности вообще
А кто бы нас спас от коррупции,Россия что-ли? У автора смотрю чувства юмора совершено нет)
Цитата:
Ведь в той же Америке оплотом демократии до сих пор является электрический стул
Цитата:
за воровство отрубали ноги»
Как говорится старость никогда не приходит одна)
Цитата:
Я не понимаю, как можно говорить, что запрещение смертной казни направлено на увеличение ценности жизни человека. А как определить, что жизнь убийцы ценнее жизни им убитого?
Хорошо
Автор пишет что у нас в стране повальная коррупция
Значит всё покупается и продается
И тут же при эти вводных автор хочет ввести смертную казнь
Тоесть допустим автор решил обвинить какого-нибудь чинушу в воровстве
Этот чинуша покупает судью и полицию и автора судят и убивают вполне по закону о смертной казни))