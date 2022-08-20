Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+23°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 60% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44927
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 10:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В своем выступлении на февральском совещании по вопросам противодействия коррупции президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. По его мнению, чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию. Сильно сказано.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
890
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 10:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заказная статья!
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1494
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 11:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за воровство отрубали ноги

Может, руку?
За первый раз правую. За второй раз левую...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5462
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 11:17
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статьи Воронина как монотонные песни стали повторять одно и тоже из номера в номер. Единственное под чем здесь подпишусь вот эти словаЧтобы избавиться от коррупции, нужна только железная политическая воля руководителя стран
Профайл Посетить вебсайт
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25265
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 11:35
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Заказная статья!

А кто - заказал?
Не знаешь?... :lol: ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12818
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 14:41
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Государство, разъедаемое коррупцией, становится нежизнеспособным. Ему грозит опасность рассыпаться при первом же серьезном испытании», - писал Теодор Драйзер. Кстати, его утверждение подтвердилось в январе 2022 года, когда Казахстан попросил помощи у других стран.

Если есть тезис что нас спасли в январе то должен быть вывод что Россия нас сспасла от тех 200 человек(включая 4 детей) которых поубивали на улицах страны?
Тоесть Россия умыла в крови наш народ никак ему не помогая?
Хорошо,запомнили)

Цитата:
Конечно, лучше было бы если бы речь шла об искоренении преступности вообще

А кто бы нас спас от коррупции,Россия что-ли? У автора смотрю чувства юмора совершено нет)
Цитата:
Ведь в той же Америке оплотом демократии до сих пор является электрический стул

Цитата:
за воровство отрубали ноги» 

Как говорится старость никогда не приходит одна)
Цитата:
Я не понимаю, как можно говорить, что запрещение смертной казни направлено на увеличение ценности жизни человека. А как определить, что жизнь убийцы ценнее жизни им убитого?

Хорошо
Автор пишет что у нас в стране повальная коррупция
Значит всё покупается и продается
И тут же при эти вводных автор хочет ввести смертную казнь
Тоесть допустим автор решил обвинить какого-нибудь чинушу в воровстве
Этот чинуша покупает судью и полицию и автора судят и убивают вполне по закону о смертной казни))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12818
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 14:42
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А кто - заказал? Не знаешь?..

Те кто лоббирует введение смертной казни в стране чтобы так разбираться с личными врагами)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS