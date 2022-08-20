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Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его предотвратить, рассказали в Министерстве экологии
Почему Казахстану грозит дефицит воды и как его предотвратить, рассказали в Министерстве экологии
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