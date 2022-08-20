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≡ Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44925
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 10:16
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В своем выступлении на февральском совещании по вопросам противодействия коррупции президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. По его мнению, чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию. Сильно сказано.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
890
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 10:16
#1
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1492
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 11:09
#2
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Цитата:
за воровство отрубали ноги

Может, руку?
За первый раз правую. За второй раз левую...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5462
Re: Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 11:17
#3
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Статьи Воронина как монотонные песни стали повторять одно и тоже из номера в номер. Единственное под чем здесь подпишусь вот эти словаЧтобы избавиться от коррупции, нужна только железная политическая воля руководителя стран
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25264
Николай ВОРОНИН: Теплица для «выращивания» преступников?
Отправлено: 20.08.22 - 11:35
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
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А кто - заказал?
Не знаешь?... :lol: ;-)
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