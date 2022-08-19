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≡ Если вы такие занятые - сложите полномочия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44925
Если вы такие занятые - сложите полномочия
Отправлено: 19.08.22 - 12:08
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Из 19 депутатов городского маслихата 13 депутатов за 2022 год проведут по 4 встречи с населением продолжительностью по одному часу в итоге: 13х4х1=52 часа.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2866
Re: Если вы такие занятые - сложите полномочия
Отправлено: 19.08.22 - 12:08
#1
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Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25264
Re: Если вы такие занятые - сложите полномочия
Отправлено: 19.08.22 - 16:04
#2
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Цитата:

Если вы такие занятые - сложите полномочия

Ильяс, в депутаты, же идут, чтобы ничего не делать... :-P
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3306
Re: Если вы такие занятые - сложите полномочия
Отправлено: 20.08.22 - 07:48
#3
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Бестолковая и глупая статья, написанная лишь для так называемого хайпа: - депутаты маслихатов: - это НЕОСВОБОЖДЕННЫЕ депутаты, выполняющие свои ОБЩЕСТВЕННЫЕ работы в свободное от работы время и не получающие за это ЗАРПЛАТУ.

Для приёма граждан своего округа и для личных встреч: есть часы приёма; есть соцсети депутатов; личные странички в соцсетях; есть личные телефоны - в конце концов кто хочет встретится с депутатом и решить свои дела( другой вопрос об их эффективности) тот это и сделает.
Профайл
Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
217
Re: Если вы такие занятые - сложите полномочия
Отправлено: 20.08.22 - 10:19
#4
Комментарий удален модератором.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2698
Re: Если вы такие занятые - сложите полномочия
Отправлено: 20.08.22 - 10:21
#5
Комментарий удален модератором.
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
448
Re: Если вы такие занятые - сложите полномочия
Отправлено: 20.08.22 - 12:40
#6
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А ведь при добавлении материалов в "Народные новости" написано
Цитата:
Реклама, жалобы, предположения и рассуждения на общие темы здесь НЕ публикуются. 


Куда смотрит администрация сайта? Это ни разу не новость, а именно рассуждения на общую тему.
Ничего информативного в данной "статейке" нет

Может все-таки в народных новостях будет больше именно новостей???
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