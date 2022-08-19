Re: Если вы такие занятые - сложите полномочия

Отправлено: - 07:48

Бестолковая и глупая статья, написанная лишь для так называемого хайпа: - депутаты маслихатов: - это НЕОСВОБОЖДЕННЫЕ депутаты, выполняющие свои ОБЩЕСТВЕННЫЕ работы в свободное от работы время и не получающие за это ЗАРПЛАТУ.



Для приёма граждан своего округа и для личных встреч: есть часы приёма; есть соцсети депутатов; личные странички в соцсетях; есть личные телефоны - в конце концов кто хочет встретится с депутатом и решить свои дела( другой вопрос об их эффективности) тот это и сделает.