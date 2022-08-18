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≡ 150 тысяч казахстанцев в "ЯндексGO": Мусин попросил главу сервиса изменить схему найма таксистов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44924
150 тысяч казахстанцев в "ЯндексGO": Мусин попросил главу сервиса изменить схему найма таксистов
Отправлено: 18.08.22 - 16:18
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Министр цифрового развития Багдат Мусин встретился с главой "ЯндексGO" Александром Аникиным и попросил его изменить правила найма таксистов, так как в сервисе работают 150 тысяч казахстанцев, но их права не защищены.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1035
Re: 150 тысяч казахстанцев в "ЯндексGO": Мусин...
Отправлено: 18.08.22 - 16:18
#1
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ЯндексGO,пожалуйста,пишите сразу,если за рулём 18 летний джигит на чепырке РФ учёт. Пожалуйста :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5461
Re: 150 тысяч казахстанцев в "ЯндексGO": Мусин...
Отправлено: 18.08.22 - 16:52
#2
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Например, возможны случаи, когда люди работают в системе "ЯндексGO", не имея водительских прав
Такое просто невозможно, потому что требуют предъявить права с двух сторон
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
912
Re: 150 тысяч казахстанцев в "ЯндексGO": Мусин...
Отправлено: 19.08.22 - 22:04
#3
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А "министру" не стыдно, что ТАКОЕ большое число людей работает у иностранного работодателя?
Конечно нет, но надо бы отщипнуть от этого пирожка кусочек, да, "министр"?
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