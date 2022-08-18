Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
150 тысяч казахстанцев в "ЯндексGO": Мусин попросил главу сервиса изменить схему найма таксистов
150 тысяч казахстанцев в "ЯндексGO": Мусин попросил главу сервиса изменить схему найма таксистов
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
|Зарегистрированные пользователи: КГСПС
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать