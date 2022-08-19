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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 370 из 370«1...368369370
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6366
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 02:09
#5536
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Цитата:
111:
А я ведь блин чуть не повелся..

----Но ведь украинской пропаганде ты же повелся , выставляя её здесь ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6366
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 02:12
#5537
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Цитата:
111:
и хоть бы кто с нами заговорил на казахском!

----И о чем это говорит ?? Какой у тебя вывод ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6366
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 02:14
#5538
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А вывод простой -- можно обойтись без казахского языка , а вот без русского --вряд ли . ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16850
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 06:26
#5539
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Ну и привет, Алматы..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 14:48
#5540
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Цитата:
111:
Нет Марикджан неправ ты. Это ты наверно успокаеваешь сам себя что не знаешь родного языка. Без знания казахского языка тут будет трудно жить. А то что с тобой в магазине, в такси и твой квартиро-сдатчик разговаривал на русском языке ,так это мелочи. Тебе и в Европе на русском языке в магазине продадут и в такси отвезут. А сегодня уже во многих трудовых коллективах разговаривают только на каз, яз. Так что учить надо будет.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1035
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 15:54
#5541
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Цитата:
Vit:
Без знания казахского языка

Это да.. Хуже чем орысов будут щемить. Поэтому надо скорее вводить двуязычее или, чтобы у нациков не кипело,даже трёх язычее и будет тогда всем счастье. Опять же станем ближе к Европе.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4239
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 16:45
#5542
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Марик, это не так сложно! Процентов на 45 ты разговорный казахский должен знать, порядок построения речи тоже. Надо вызубрить хотя бы пару бата, свой руу. А дальше остаётся только набирать словарный запас.
Родной язык, который является и государственным, надо знать. Не слушай сидящих тут граждан и сочувствующих страны, которая напала на братский народ! Для них нацики те, кто говорит о необходимости знать еще какой-то язык, кроме русского.
Любой казах худо-бедно знает свой и русский языки. Ихний Путин, кстати, кроме русского знает немецкий.
А тут просто явное нежелание, которому активно придают политический окрас.
На всём пространстве бывшего СССР эти люди имеют одну главную проблему - языковую. Прибалтика, Азия, Кавказ, Европа, США - хоть где...
У них мысль такая: Почему я должен знать государственный язык? Пусть государство знает мой!
Государство-то знает, но ходу таким людям дальше уже нет...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 17:43
#5543
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Цитата:
bgb:
Родной язык, который является и государственным, надо знать.

Родной язык - это язык которому овладевают после рождения. Не знать родной язык - явление невозможное, оксюморон.
Цитата:
bgb:
кто говорит о необходимости знать еще какой-то язык

О необходимости не нужно говорить - она или есть для человека, или её нет. Когда она будет очевидной - её выучит всякий, кто посчитает нужным. В этом и есть самая большая проблема казахского языка - он особо и не нужен тем кто его не учил с рождения. Единицы проявили интерес, выучили и свободно говорят. В школах он преподается сильно посредственно и заговорить после школы просто невозможно, хотя условия (языковой фон, периодика, литература) есть.

[Исправлено: Victor Yang, 19.08.2022 - 17:43]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16850
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 20:07
#5544
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Цитата:
bgb:
Марик, это не так сложно! Процентов на 45 ты разговорный казахский должен знать, порядок построения речи тоже. Надо вызубрить хотя бы пару бата

Да, сам виноват, теперь только так, казахский все равно по любому обязателен..
Хотя как россияне пишут тут, никто за него руку тебе по закону Шариата не рубит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16850
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 20:13
#5545
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Цитата:
Vit:
Без знания казахского языка тут будет трудно жить

Я это слышу уже с 2006го года, находясь тут на форуме..
Да, и руку мне должны уже были отрезать за не знание казахского языка и ногу, мою кухарку сварить на обед и съесть..
А всех родственников нацисты должны были расстрелять..
Хотя с родственниками не все так однозначно, сам бы немного попалил по некоторым с удовольствием..
Но как видишь, пока что цел и невридим и кухарка варит супы, а не из нее..
Она кстати готова выучить язык, если я ей подарю Алматы..
Крещеная христианка..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
631
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.22 - 20:48
#5546
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Цитата:
111:
К слову, тут мы, пятеро русскоязычных, и хоть бы кто с нами заговорил на казахском!

Марик, это вторая столица, а значит там и гостей и туристов много. А на каком будут ещё туристы разговаривать, как не на русском? :lol: Остальное Янг всё правильно сказал.
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