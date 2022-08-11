Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 07:50

Мне говорят: это их земля, мы не имеем права вторгаться и захватывать, мы уподобляемся фашистам... Стоп, а почему тогда они не называют фашистами США и страны НАТО, они тоже вторгались на чужую землю: Вьетнам, Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию... Почему эти, что трясут "No war", не визжали, и не мазали свои влагалища кетчупом у американского посольства в Москве, когда НАТО бомбило Югославию? Ах да, они были ещё маленькими... Но тогда почему не визжали о погибших от американских бомб афганских, ливийских, сирийских детях??? Почему не страдали о погибших за 8 лет укрских бомбёжек детях Донбасса??? Но неистово льют слёзы о детях Украины, погибших после 24.2.2022 г.? На одних детей им плевать, а о других слёзы льют!!! Что за избирательность, что за лукавые двойные стандарты??? Когда США бомбит и вторгается в какую-то страну за тысячи километров от своих границ, то "это другое", это исключительно во благо мира, во имя свободы, демократии, всеобщего благоденствия? А когда Россия пытается усмирить враждебную страну-соседку - то это фашизм. А вот интересно, если бы, например, Мексика, стала столь же враждебной по отношению к США, как враждебна по отношению к России Украина, как долго бы скорая на расправу США терпела Мексику, особенно после того, как та заявила бы о намерении обзавестись ядерным оружием? Точно не стала бы медлить, и была бы права, нанеся превентивный удар... И Россия права, начав спецоперацию против Украины, понимая, что воюет вовсе не с Украиной, а стоящими за ней США и НАТО.