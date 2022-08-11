Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3132
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.08.22 - 15:45
Цитата:
Бери выше, с правительством проведи.
Цитата:
Ну да, тут отдельные грамотеи, за короткое время написали более 17000 комментариев, это же надо быть специалистом по всем направлениям.
alex_60:
В этой связи надо провести совещание с представителями МВД для обсуждения данного вопроса.
В этой связи надо провести совещание с представителями МВД для обсуждения данного вопроса.
Бери выше, с правительством проведи.
Цитата:
alex_60:
а то тему туалетов не решают некоторые диванные ,а все "ссылаются" и порожняк гонят с утра до вечера. а перед инотуристами кто извиняться будет?
а то тему туалетов не решают некоторые диванные ,а все "ссылаются" и порожняк гонят с утра до вечера. а перед инотуристами кто извиняться будет?
Ну да, тут отдельные грамотеи, за короткое время написали более 17000 комментариев, это же надо быть специалистом по всем направлениям.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.08.22 - 16:52
Цитата:
-----Как где-то отмечал сам герой --более 100 000 под разными никами .Так что не преуменьшайте заслуги
Kairat stayer:
написали более 17000 комментариев, это же надо быть специалистом по всем направлениям.
написали более 17000 комментариев, это же надо быть специалистом по всем направлениям.
-----Как где-то отмечал сам герой --более 100 000 под разными никами .Так что не преуменьшайте заслуги
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3132
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.08.22 - 09:29
Цитата:
Не исключено, таких героев несколько человек.
Гога:
-----Как где-то отмечал сам герой --более 100 000 под разными никами .Так что не преуменьшайте заслуги
-----Как где-то отмечал сам герой --более 100 000 под разными никами .Так что не преуменьшайте заслуги
Не исключено, таких героев несколько человек.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.08.22 - 21:05
Цитата:
Вы бы ещё спросили, работать не пробовал ли? А то хуже торгашей, на людях наживается.
Хотя вроде работал, но получалось только отруби воровать.
Вот почему бы квартиры людям не бесплатно сдавать?
Гога: Цитата: 111: Для тебя люди, которые наживаются на других людях, все одинаково хороши? ----За счет сдачи квартир
Вы бы ещё спросили, работать не пробовал ли? А то хуже торгашей, на людях наживается.
Хотя вроде работал, но получалось только отруби воровать.
Вот почему бы квартиры людям не бесплатно сдавать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.22 - 18:28
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.22 - 21:00
Цитата:
---Вроде как ежевика
Vit:
---Вроде как ежевика
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.22 - 21:12
Цитата:
Не как, а точно...
Гога:
-Вроде как ежевика
-Вроде как ежевика
Не как, а точно...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 911
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.22 - 21:44
Да, это ежевика.
Но Vit, подумай, а вдруг тебя хотели отравить???
"не верь никому, кроме себя..."
Но Vit, подумай, а вдруг тебя хотели отравить???
"не верь никому, кроме себя..."
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.08.22 - 20:57
Цитата:
Это только проверка.
Отсюда только всё начинается. Печеньки и так далее...
dvb: Страшный скандал произошел в местном футболе Вчера на матче группа молодых людей из Костаная, согласились на пару часов стать фанатами "Зриньски". Как оказалось, за оказанные услуги им было заплачено по 5 тысяч тенге.Интересно, что около дясятка фанатов "Зриньски" прибывших на матч из Боснии не поддержали "наёмных" болельщиков и предпочли держаться в стороне от них Но тут был интересный момент, об этом пишут на странице болельщиков Тобола в ВК. -------------------- Один из подростков на фото в академии Тобола тренируется. Это так? К сожалению это правда. Его уже отчислили за этот инцидент
Это только проверка.
Отсюда только всё начинается. Печеньки и так далее...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.08.22 - 20:58
Цитата:
Вот и не ешь, часто вижу, как на неё другие писают. Хотя поздно наверное.
[Исправлено: Эл-починно, 14.08.2022 - 20:58]
Vit:
Всё таки вражеская территория.
Всё таки вражеская территория.
Вот и не ешь, часто вижу, как на неё другие писают. Хотя поздно наверное.
[Исправлено: Эл-починно, 14.08.2022 - 20:58]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.22 - 07:50
Мне говорят: это их земля, мы не имеем права вторгаться и захватывать, мы уподобляемся фашистам... Стоп, а почему тогда они не называют фашистами США и страны НАТО, они тоже вторгались на чужую землю: Вьетнам, Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию... Почему эти, что трясут "No war", не визжали, и не мазали свои влагалища кетчупом у американского посольства в Москве, когда НАТО бомбило Югославию? Ах да, они были ещё маленькими... Но тогда почему не визжали о погибших от американских бомб афганских, ливийских, сирийских детях??? Почему не страдали о погибших за 8 лет укрских бомбёжек детях Донбасса??? Но неистово льют слёзы о детях Украины, погибших после 24.2.2022 г.? На одних детей им плевать, а о других слёзы льют!!! Что за избирательность, что за лукавые двойные стандарты??? Когда США бомбит и вторгается в какую-то страну за тысячи километров от своих границ, то "это другое", это исключительно во благо мира, во имя свободы, демократии, всеобщего благоденствия? А когда Россия пытается усмирить враждебную страну-соседку - то это фашизм. А вот интересно, если бы, например, Мексика, стала столь же враждебной по отношению к США, как враждебна по отношению к России Украина, как долго бы скорая на расправу США терпела Мексику, особенно после того, как та заявила бы о намерении обзавестись ядерным оружием? Точно не стала бы медлить, и была бы права, нанеся превентивный удар... И Россия права, начав спецоперацию против Украины, понимая, что воюет вовсе не с Украиной, а стоящими за ней США и НАТО.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.22 - 07:51
И что эта война куда сложнее, чем просто усмирение Россией агрессивного соседа, и началась вовсе не 24 февраля, а ещё во времена, когда разворачивались события романа "Тарас Бульба", а то и раньше. И что война эта также и - столкновение строящегося царства грядущего антихриста (этого возрождаемого Содома и Гоморы) и остального мира. Почему все эти продвинутые, прогрессивные, либеральные и толерастные, орут сейчас "No war!" и обвиняют собственную родину в фашизме? Да потому, что их мировоззрение десятилетиями формировалось изначально враждебными нашей стране западными СМИ, которым они верят безоговорочно, потому, что мыслят, как они, и хотят, чтобы всё было именно так, как те говорят.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.22 - 19:29
не мог пройти мимо.
некто bgb несет такой бред как обычно про языки что просто
диву даешься.
для начала, почему он взял ник
bgb, а не казах, или батыр.
пусть для начала ответит.
тут таких примеров много.
некто bgb несет такой бред как обычно про языки что просто
диву даешься.
для начала, почему он взял ник
bgb, а не казах, или батыр.
пусть для начала ответит.
тут таких примеров много.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4239
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.22 - 19:57
Ник bgb я ношу по праву!
Ты же не серьезно думаешь, что я ступлю с некоторыми в полемику?
Я писал 111, а не некоторым...
[Исправлено: bgb, 19.08.2022 - 19:58]
Ты же не серьезно думаешь, что я ступлю с некоторыми в полемику?
Я писал 111, а не некоторым...
[Исправлено: bgb, 19.08.2022 - 19:58]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.22 - 20:09
Цитата:
Вот опять провоцирование и наговоры на отдельных пользователей от ника алекс в очередной раз.
Уважаемая редакция, этот призыв к очередному Игнору от него, дружить против отдельного пользователя, не есть нарушение?
По моему это касается личности.
alex_60:
не мог пройти мимо. некто bgb несет такой бред как обычно про языки что просто диву даешься. для начала, почему он взял ник bgb, а не казах, или батыр. пусть для начала ответит. тут таких примеров много.
не мог пройти мимо. некто bgb несет такой бред как обычно про языки что просто диву даешься. для начала, почему он взял ник bgb, а не казах, или батыр. пусть для начала ответит. тут таких примеров много.
Вот опять провоцирование и наговоры на отдельных пользователей от ника алекс в очередной раз.
Уважаемая редакция, этот призыв к очередному Игнору от него, дружить против отдельного пользователя, не есть нарушение?
По моему это касается личности.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Эл-починно
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать