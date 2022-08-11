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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3132
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.08.22 - 15:45
#1831
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Цитата:
alex_60:
В этой связи надо провести совещание с представителями МВД для обсуждения данного вопроса.


Бери выше, с правительством проведи.

Цитата:
alex_60:
а то тему туалетов не решают некоторые диванные ,а все "ссылаются" и порожняк гонят с утра до вечера. а перед инотуристами кто извиняться будет?


Ну да, тут отдельные грамотеи, за короткое время написали более 17000 комментариев, это же надо быть специалистом по всем направлениям.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.08.22 - 16:52
#1832
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Цитата:
Kairat stayer:
написали более 17000 комментариев, это же надо быть специалистом по всем направлениям.

-----Как где-то отмечал сам герой --более 100 000 под разными никами .Так что не преуменьшайте заслуги ;-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3132
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.08.22 - 09:29
#1833
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Цитата:
Гога:
-----Как где-то отмечал сам герой --более 100 000 под разными никами .Так что не преуменьшайте заслуги


Не исключено, таких героев несколько человек.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
631
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.08.22 - 21:05
#1834
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Цитата:
Гога: Цитата: 111: Для тебя люди, которые наживаются на других людях, все одинаково хороши? ----За счет сдачи квартир

Вы бы ещё спросили, работать не пробовал ли? А то хуже торгашей, на людях наживается. :lol:
Хотя вроде работал, но получалось только отруби воровать. :lol:
Вот почему бы квартиры людям не бесплатно сдавать? :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.22 - 18:28
#1835
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Че за ягодка? В лесу насобирал в Польше. Не отравлюсь? Всё таки вражеская территория.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.22 - 21:00
#1836
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Цитата:
Vit:

---Вроде как ежевика
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.22 - 21:12
#1837
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Цитата:
Гога:
-Вроде как ежевика

Не как, а точно... :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
911
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.08.22 - 21:44
#1838
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Да, это ежевика.
Но Vit, подумай, а вдруг тебя хотели отравить???
"не верь никому, кроме себя..."
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
631
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.08.22 - 20:57
#1839
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Цитата:
dvb: Страшный скандал произошел в местном футболе Вчера на матче группа молодых людей из Костаная, согласились на пару часов стать фанатами "Зриньски". Как оказалось, за оказанные услуги им было заплачено по 5 тысяч тенге.Интересно, что около дясятка фанатов "Зриньски" прибывших на матч из Боснии не поддержали "наёмных" болельщиков и предпочли держаться в стороне от них Но тут был интересный момент, об этом пишут на странице болельщиков Тобола в ВК. -------------------- Один из подростков на фото в академии Тобола тренируется. Это так? К сожалению это правда. Его уже отчислили за этот инцидент

Это только проверка.
Отсюда только всё начинается. Печеньки и так далее...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
631
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.08.22 - 20:58
#1840
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Цитата:
Vit:
Всё таки вражеская территория.

Вот и не ешь, часто вижу, как на неё другие писают. ;-) Хотя поздно наверное.

[Исправлено: Эл-починно, 14.08.2022 - 20:58]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1427
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.22 - 07:50
#1841
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Мне говорят: это их земля, мы не имеем права вторгаться и захватывать, мы уподобляемся фашистам... Стоп, а почему тогда они не называют фашистами США и страны НАТО, они тоже вторгались на чужую землю: Вьетнам, Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию... Почему эти, что трясут "No war", не визжали, и не мазали свои влагалища кетчупом у американского посольства в Москве, когда НАТО бомбило Югославию? Ах да, они были ещё маленькими... Но тогда почему не визжали о погибших от американских бомб афганских, ливийских, сирийских детях??? Почему не страдали о погибших за 8 лет укрских бомбёжек детях Донбасса??? Но неистово льют слёзы о детях Украины, погибших после 24.2.2022 г.? На одних детей им плевать, а о других слёзы льют!!! Что за избирательность, что за лукавые двойные стандарты??? Когда США бомбит и вторгается в какую-то страну за тысячи километров от своих границ, то "это другое", это исключительно во благо мира, во имя свободы, демократии, всеобщего благоденствия? А когда Россия пытается усмирить враждебную страну-соседку - то это фашизм. А вот интересно, если бы, например, Мексика, стала столь же враждебной по отношению к США, как враждебна по отношению к России Украина, как долго бы скорая на расправу США терпела Мексику, особенно после того, как та заявила бы о намерении обзавестись ядерным оружием? Точно не стала бы медлить, и была бы права, нанеся превентивный удар... И Россия права, начав спецоперацию против Украины, понимая, что воюет вовсе не с Украиной, а стоящими за ней США и НАТО.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1427
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.08.22 - 07:51
#1842
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И что эта война куда сложнее, чем просто усмирение Россией агрессивного соседа, и началась вовсе не 24 февраля, а ещё во времена, когда разворачивались события романа "Тарас Бульба", а то и раньше. И что война эта также и - столкновение строящегося царства грядущего антихриста (этого возрождаемого Содома и Гоморы) и остального мира. Почему все эти продвинутые, прогрессивные, либеральные и толерастные, орут сейчас "No war!" и обвиняют собственную родину в фашизме? Да потому, что их мировоззрение десятилетиями формировалось изначально враждебными нашей стране западными СМИ, которым они верят безоговорочно, потому, что мыслят, как они, и хотят, чтобы всё было именно так, как те говорят.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.22 - 19:29
#1843
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не мог пройти мимо.
некто bgb несет такой бред как обычно про языки что просто
диву даешься.
для начала, почему он взял ник
bgb, а не казах, или батыр.
пусть для начала ответит.
тут таких примеров много.
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4239
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.22 - 19:57
#1844
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ник bgb я ношу по праву!
Ты же не серьезно думаешь, что я ступлю с некоторыми в полемику?
Я писал 111, а не некоторым...

[Исправлено: bgb, 19.08.2022 - 19:58]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.22 - 20:09
#1845
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Цитата:
alex_60:
не мог пройти мимо. некто bgb несет такой бред как обычно про языки что просто диву даешься. для начала, почему он взял ник bgb, а не казах, или батыр. пусть для начала ответит. тут таких примеров много.

Вот опять провоцирование и наговоры на отдельных пользователей от ника алекс в очередной раз.
Уважаемая редакция, этот призыв к очередному Игнору от него, дружить против отдельного пользователя, не есть нарушение?
По моему это касается личности.
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