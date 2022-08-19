Прогноз на 5 дней
переменная облачность+17°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • С, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Школы Казахстана переходят на пятидневку - министр
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44924
Школы Казахстана переходят на пятидневку - министр
Отправлено: 19.08.22 - 14:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со следующего учебного года почти все школы перейдут на пятидневный формат работы, сказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов. Министр попросил директоров не проводить по субботам методические дни или "каким-то еще образом пытаться приглашать педагогов на работу".
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12814
Re: Школы Казахстана переходят на пятидневку - министр
Отправлено: 19.08.22 - 14:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Напомним, учебный год в Казахстане продлили на 2 недели. Продолжительность учебного года в первых классах ранее составляла 33 недели, а во 2-12-х классах - 34 недели. Продление произойдет за счет сокращения каникул. Летние каникулы школьников будут начинаться с 1 июня.

Мы добавим 2 недели к учебе чтобы разгрузить учеников в течении года
Тут всё понятно
12 дней добавили зато в какие-то дни недели уберут по 1-2 урока что уже будет ощутимо
И тут же вводят пятидневку что по сути нивелирует введение дополнительных 2 недель для разгрузки учеников....
Теперь учителям надо будет все субботние уроки раскидывать на год на 5 дней (потомучто программа нагруженная)
И опять же добавится те же самые по 1-2 урока которые до этого убрали двумя неделями....

Ну и к чему это всё тогда?
Значит на следующий год как и планировали изначально введут + ещё 2 недели учебы до середины июня
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
157
Re: Школы Казахстана переходят на пятидневку - министр
Отправлено: 19.08.22 - 18:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были бы гуманитарии умнее, сделали бы каникулы зимой с 15 декабря по 15 февраля, и летом с 15 июня по 15 августа. Зимой детям нужен отдых из-за холодов и короткого дня, плюс экономия на свете, отоплении и т.д. А летом просто для отдыха.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8844
Re: Школы Казахстана переходят на пятидневку - министр
Отправлено: 19.08.22 - 18:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Зимой детям нужен отдых из-за холодов

Причём тут холода,они что на улице занимаются?
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
911
Школы Казахстана переходят на пятидневку - министр
Отправлено: 19.08.22 - 19:00
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
добринцов, школу можно топить по-минимуму, ферштейн?
Экономия!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS