Re: Куда исчезло ограждение на кладбище в городе Тобыл...

Отправлено: - 16:16

Пресс-служба акима Костанайского района прокомментировала:

"Православное кладбище города Тобыл находится на балансе отдела ЖКХ акимата Костанайского района, обслуживает кладбище ТОО "Горизонт", согласно договорным обязательствам. Акимом Костанайского района ранее проведено совещание, куда были приглашены представители ТОО "Горизонт", акимата города Тобыл и отдела ЖКХ, на котором было принято решение, об увеличении количества контейнерных площадок в этом году как на православном, так и на мусульманском кладбищах. На следующий год будет предусмотрена возможность выделения финансовых средств на разработку проектно-сметной документации для установки новых ограждений с парковочными зонами на двух кладбищах. Запланированные работы, при выделений средств из бюджета, будут производится на православном и на мусульманском кладбищах параллельно. Кроме того, хотелось бы обратиться к жителям с просьбой не наводить беспорядок при посещении кладбища. После уборки на территории могил родных мусор выбрасывать строго в контейнеры".