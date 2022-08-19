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≡ Если вы такие занятые - сложите полномочия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44924
Если вы такие занятые - сложите полномочия
Отправлено: 19.08.22 - 12:08
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Из 19 депутатов городского маслихата 13 депутатов за 2022 год проведут по 4 встречи с населением продолжительностью по одному часу в итоге: 13х4х1=52 часа.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2866
Re: Если вы такие занятые - сложите полномочия
Отправлено: 19.08.22 - 12:08
#1
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25263
Re: Если вы такие занятые - сложите полномочия
Отправлено: 19.08.22 - 16:04
#2
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Цитата:

Если вы такие занятые - сложите полномочия

Ильяс, в депутаты, же идут, чтобы ничего не делать... :-P
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