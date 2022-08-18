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≡ «К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44924
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 18.08.22 - 15:22
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Чтобы отдохнуть в Алматы, я и мой друг Максим купили тур выходного дня - по 45 000 тенге на человека. Приехали на день раньше, так что у нас был целый день, чтобы изучить город. Остановились в хостеле, недалеко от центра. На аллее по ул. Тулебаева нашли памятник лидеру группы «Кино» Виктору Цою. От него и начали наш поход по городу и области.
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K
§ Kst458
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
29.08.21
Сообщений:
6
Re: «К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 18.08.22 - 15:22
#1
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"Вид на закат над Алматы" Кошмар экологов. Алчные застройщики намертво закупорили единственный проход чистого воздуха в город, построив на его месте мкрн Самал. Теперь онкология, бронхиальная астма и пр. прелести
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
351
Re: «К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 02:22
#2
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Г-н Скиба, позвольте один вопрос? А как вы считаете, почему в этом красивом и приятном городе случились всем известные события в январе? Может быть вы в этой поездке общались с местными и интересовались этим вопросом, ну хотя бы из журналистского любопытства?
Мне просто интересно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16847
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 06:31
#3
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БАО.
Вот это тоже красотища..



Высота 2500 над уровнем моря.
Не жалею что сгонял туда..
Моя даже остаться жить ради него там захотела..

[Исправлено: 111, 19.08.2022 - 06:34]
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А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
7
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 09:24
#4
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Цитата:
dvb:

Здравствуйте, в планы короткой поездки выходного дня это не входило.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12814
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 10:10
#5
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Цитата:
dvb:
Г-н Скиба, позвольте один вопрос? А как вы считаете, почему в этом красивом и приятном городе случились всем известные события в январе?

Почему в красивом и приятном Питере случилось 3 революции? Политическая культура и гражданско-общественная развитость жителей значит выше чем в других городах
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25263
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 11:30
#6
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Цитата:
111:
Моя даже остаться жить ради него там захотела..

И что? Ты её там - оставишь?... :lol: ;-)
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
351
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 12:42
#7
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Цитата:
abaika95:
Почему в красивом и приятном Питере случилось 3 революции? Политическая культура и гражданско-общественная развитость жителей значит выше чем в других городах

Интересовало мнение автора, тебя никто не спрашивал
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25263
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 12:58
#8
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Цитата:
abaika95:
Политическая культура и гражданско-общественная развитость жителей значит выше чем в других городах

Какая - развитость, жителей? 20 000 боевиклов в город - приехали... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12814
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 14:02
#9
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Цитата:
drakon:
Какая - развитость, жителей? 20 000 боевиклов в город - приехали.

Скажи сколько у вас по колличеству в Германии боевиков бегает насилует и режет головы немцам?
Вы получается недоразвитые раз их пустили к себе?)

[Исправлено: Iney, 19.08.2022 - 14:29]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1490
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 15:32
#10
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Цитата:
abaika95:
сколько у вас по колличеству в Германии боевиков бегает насилует и режет головы немцам?

В германских городах на улицах стрельба, как была в Алматы?
Не работают целую неделю магазины и аптеки?
Бонн просит НАТО о помощи в наведении порядка?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25263
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 15:33
#11
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Цитата:
abaika95:
Вы получается недоразвитые раз их пустили к себе?)

У нас, не кричат, что мы революцию - делаем... :lol: ;-) :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12814
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 16:38
#12
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Цитата:
serg kost:
В германских городах на улицах стрельба, как была в Алматы? Не работают целую неделю магазины и аптеки? Бонн просит НАТО о помощи в наведении порядка?

А че нет?
Судя по тому как в ваших российских новостях рассказывают о Германии то там арабы просто всех немцев уже вырезали
И на рождество как уже по традиции заведено спокойно насилуют немок
Это что? Не 20 тысяч боевиков и не гражданская война?))
Это даже хуже Цитата:
drakon:
У нас, не кричат, что мы революцию - делаем

Правильно у вас кричат что они делают халифат)
Цитата:
dvb:
Интересовало мнение автора, тебя никто не спрашивал

Тебя тоже никто не спрашивает
Читай меня и точка)
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