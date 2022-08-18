Отправлено: - 10:10

dvb:

Г-н Скиба, позвольте один вопрос? А как вы считаете, почему в этом красивом и приятном городе случились всем известные события в январе?

Цитата:Почему в красивом и приятном Питере случилось 3 революции? Политическая культура и гражданско-общественная развитость жителей значит выше чем в других городах