Отправлено: - 14:10

Напомним, учебный год в Казахстане продлили на 2 недели. Продолжительность учебного года в первых классах ранее составляла 33 недели, а во 2-12-х классах - 34 недели. Продление произойдет за счет сокращения каникул. Летние каникулы школьников будут начинаться с 1 июня.

Цитата:Мы добавим 2 недели к учебе чтобы разгрузить учеников в течении годаТут всё понятно12 дней добавили зато в какие-то дни недели уберут по 1-2 урока что уже будет ощутимоИ тут же вводят пятидневку что по сути нивелирует введение дополнительных 2 недель для разгрузки учеников....Теперь учителям надо будет все субботние уроки раскидывать на год на 5 дней (потомучто программа нагруженная)И опять же добавится те же самые по 1-2 урока которые до этого убрали двумя неделями....Ну и к чему это всё тогда?Значит на следующий год как и планировали изначально введут + ещё 2 недели учебы до середины июня