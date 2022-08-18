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«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44924
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 18.08.22 - 15:22
Чтобы отдохнуть в Алматы, я и мой друг Максим купили тур выходного дня - по 45 000 тенге на человека. Приехали на день раньше, так что у нас был целый день, чтобы изучить город. Остановились в хостеле, недалеко от центра. На аллее по ул. Тулебаева нашли памятник лидеру группы «Кино» Виктору Цою. От него и начали наш поход по городу и области.
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K
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 29.08.21
- Сообщений:
- 6
Re: «К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 18.08.22 - 15:22
"Вид на закат над Алматы" Кошмар экологов. Алчные застройщики намертво закупорили единственный проход чистого воздуха в город, построив на его месте мкрн Самал. Теперь онкология, бронхиальная астма и пр. прелести
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 351
Re: «К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 02:22
Г-н Скиба, позвольте один вопрос? А как вы считаете, почему в этом красивом и приятном городе случились всем известные события в январе? Может быть вы в этой поездке общались с местными и интересовались этим вопросом, ну хотя бы из журналистского любопытства?
Мне просто интересно.
Мне просто интересно.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16847
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 06:31
БАО.
Вот это тоже красотища..
Высота 2500 над уровнем моря.
Не жалею что сгонял туда..
Моя даже остаться жить ради него там захотела..
[Исправлено: 111, 19.08.2022 - 06:34]
Вот это тоже красотища..
Высота 2500 над уровнем моря.
Не жалею что сгонял туда..
Моя даже остаться жить ради него там захотела..
[Исправлено: 111, 19.08.2022 - 06:34]
А
(Журналисты)
- Регистрация:
- 14.08.20
- Сообщений:
- 7
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 09:24
Цитата:
Здравствуйте, в планы короткой поездки выходного дня это не входило.
dvb:
Здравствуйте, в планы короткой поездки выходного дня это не входило.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12813
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 10:10
Цитата:
Почему в красивом и приятном Питере случилось 3 революции? Политическая культура и гражданско-общественная развитость жителей значит выше чем в других городах
dvb:
Г-н Скиба, позвольте один вопрос? А как вы считаете, почему в этом красивом и приятном городе случились всем известные события в январе?
Г-н Скиба, позвольте один вопрос? А как вы считаете, почему в этом красивом и приятном городе случились всем известные события в январе?
Почему в красивом и приятном Питере случилось 3 революции? Политическая культура и гражданско-общественная развитость жителей значит выше чем в других городах
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 11:30
Цитата:
И что? Ты её там - оставишь?...
111:
Моя даже остаться жить ради него там захотела..
Моя даже остаться жить ради него там захотела..
И что? Ты её там - оставишь?...
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 351
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 12:42
Цитата:
Интересовало мнение автора, тебя никто не спрашивал
abaika95:
Почему в красивом и приятном Питере случилось 3 революции? Политическая культура и гражданско-общественная развитость жителей значит выше чем в других городах
Почему в красивом и приятном Питере случилось 3 революции? Политическая культура и гражданско-общественная развитость жителей значит выше чем в других городах
Интересовало мнение автора, тебя никто не спрашивал
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 12:58
Цитата:
Какая - развитость, жителей? 20 000 боевиклов в город - приехали...
abaika95:
Политическая культура и гражданско-общественная развитость жителей значит выше чем в других городах
Политическая культура и гражданско-общественная развитость жителей значит выше чем в других городах
Какая - развитость, жителей? 20 000 боевиклов в город - приехали...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12813
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 14:02
Цитата:
Скажи сколько у вас по колличеству в Германии боевиков бегает насилует и режет головы немцам?
Вы получается недоразвитые раз их пустили к себе?)
[Исправлено: Iney, 19.08.2022 - 14:29]
drakon:
Какая - развитость, жителей? 20 000 боевиклов в город - приехали.
Какая - развитость, жителей? 20 000 боевиклов в город - приехали.
Скажи сколько у вас по колличеству в Германии боевиков бегает насилует и режет головы немцам?
Вы получается недоразвитые раз их пустили к себе?)
[Исправлено: Iney, 19.08.2022 - 14:29]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1490
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 15:32
Цитата:
В германских городах на улицах стрельба, как была в Алматы?
Не работают целую неделю магазины и аптеки?
Бонн просит НАТО о помощи в наведении порядка?
abaika95:
сколько у вас по колличеству в Германии боевиков бегает насилует и режет головы немцам?
сколько у вас по колличеству в Германии боевиков бегает насилует и режет головы немцам?
В германских городах на улицах стрельба, как была в Алматы?
Не работают целую неделю магазины и аптеки?
Бонн просит НАТО о помощи в наведении порядка?
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 19.08.22 - 15:33
Цитата:
У нас, не кричат, что мы революцию - делаем...
abaika95:
Вы получается недоразвитые раз их пустили к себе?)
Вы получается недоразвитые раз их пустили к себе?)
У нас, не кричат, что мы революцию - делаем...
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