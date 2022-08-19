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≡ Депутаты Костанайского облмаслихата единогласно поддержали...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44923
Депутаты Костанайского облмаслихата единогласно поддержали...
Отправлено: 19.08.22 - 08:07
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Депутаты Костанайского облмаслихата единогласно поддержали предложение о присвоении звания «Почетный гражданин Костанайской области» Сергею Витальевичу Кулагину. Одобряете ли вы такое решение?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3305
Депутаты Костанайского облмаслихата единогласно поддержали...
Отправлено: 19.08.22 - 08:07
#1
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Ему уже же "воздали", с помощью своего бажухи: - его вознесли в ранг "святых", наверное этого уже ДОСТАТОЧНО, тем более он тут не родился, да и служа своему родному государству он приобрёл в личное пользование и за бесценок, множество тысяч гектаров пахотной земли. Так что он уж, точно НЕ ОБДЕЛЁН вниманием и почётом.

[Исправлено: ACROS, 19.08.2022 - 08:09]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6366
Re: Депутаты Костанайского облмаслихата единогласно поддержали...
Отправлено: 19.08.22 - 13:02
#2
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Чёт не могу проголосовать ??
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
481
Re: Депутаты Костанайского облмаслихата единогласно поддержали...
Отправлено: 19.08.22 - 13:10
#3
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Цитата:
Гога:
Чёт не могу проголосовать ??

Если вы пытаетесь это сделать на внутренней странице, где отображаются комментарии под опросом, то сделать этого нельзя - это страница просмотра результатов. Выйдите на главную страницу и найдите опрос в правой колонке (с компьютера) или пролистайте главную страницу вниз (на телефоне).
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6366
Депутаты Костанайского облмаслихата единогласно поддержали...
Отправлено: 19.08.22 - 13:25
#4
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Цитата:
Rexyn:

---Не .Я это и делал . Не получается .
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