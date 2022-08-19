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≡ Жалуйтесь на ямы! - Общественники намерены ударить по бездорожью и коррупции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44923
Жалуйтесь на ямы! - Общественники намерены ударить по бездорожью и коррупции
Отправлено: 19.08.22 - 13:01
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Общественники уже обследовали трассу Костанай-Введенка, где сразу за поселком Жамбыл выявили ямы и волнообразные деформации на дороге. На участке дороги к п. Ульяновка (от 17 километра трассы Рудный-Качар) асфальт покрыт множеством трещин и ям.<
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1262
Re: Жалуйтесь на ямы! - Общественники намерены ударить по...
Отправлено: 19.08.22 - 13:01
#1
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В заголовке статьи окончание неправильное, должно быть «ии» в заключительном слове. А то смысл совсем другой получается.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
481
Re: Жалуйтесь на ямы! - Общественники намерены ударить по...
Отправлено: 19.08.22 - 13:04
#2
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Цитата:
olegggon:
В заголовке статьи окончание неправильное, должно быть «ии» в заключительном слове. А то смысл совсем другой получается.

Спасибо, исправили
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