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≡ Куда исчезло ограждение на кладбище в городе Тобыл Костанайского района?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44923
Куда исчезло ограждение на кладбище в городе Тобыл Костанайского района?
Отправлено: 19.08.22 - 11:36
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В городе Тобыл (бывшем поселке Затобольск) Костанайского района уже около двух лет частично отсутствует ограждение православного кладбища. Свободный доступ открыт для крупного рогатого скота, прогуливающегося по кладбищу и оставляющего за собой следы пребывания.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
156
Re: Куда исчезло ограждение на кладбище в городе Тобыл...
Отправлено: 19.08.22 - 11:36
#1
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Православные сближаются с Правоверными.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25260
Куда исчезло ограждение на кладбище в городе Тобыл Костанайского района?
Отправлено: 19.08.22 - 11:59
#2
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А памятник, Цыгану, ещё стоит там?
Мктра 3 высотой?... :-o :-o :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25260
Куда исчезло ограждение на кладбище в городе Тобыл Костанайского района?
Отправлено: 19.08.22 - 12:53
#3
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На кладбище, в Тобыле?... :-o :-o :oops:
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