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≡ Воспитатели частных детсадов живут на грани бедности - эксперт о лицензировании платных садиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44921
Воспитатели частных детсадов живут на грани бедности - эксперт о лицензировании платных садиков
Отправлено: 19.08.22 - 10:26
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Представители частных детских садов рассказали, как лицензирование повлияет на их работу и поможет ли оно в борьбе с насилием над детьми со стороны воспитателей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5461
Re: Воспитатели частных детсадов живут на грани бедности -...
Отправлено: 19.08.22 - 10:26
#1
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РАЧОО не видят коррупционных рисков при введении лицензирования,
Когда вводили стометровый закон лично мне приходилось договариваться со всеми кто был причастен к исполнению чего закона. Говорить могут что угодно....
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