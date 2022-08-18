Отправлено: - 15:22

Чтобы отдохнуть в Алматы, я и мой друг Максим купили тур выходного дня - по 45 000 тенге на человека. Приехали на день раньше, так что у нас был целый день, чтобы изучить город. Остановились в хостеле, недалеко от центра. На аллее по ул. Тулебаева нашли памятник лидеру группы «Кино» Виктору Цою. От него и начали наш поход по городу и области.