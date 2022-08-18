Хех.. Залез в интернет и смотрю что у нас в Алматы творится..
В российских соцсетях распространяют трагическую историю, произошедшую в Алматы, где мать заявила, что ее двух сыновей заставили заниматься оральным сексом другие подростки. При этом информацию весьма изящно "переделали" и теперь используют для разжигания межнациональной розни. Экспресс К восстановил цепочку событий.
"В Казахстане дикие мам****ты заставили маленьких русских детей, которые друг другу приходились братьями, заниматься оральным сексом на детской площадке и сняли все это на камеру" — с таким комментарием один из российских, кстати, весьма популярных telegram-каналов начал тиражировать недавнее происшествие в Алматы, подкрепив свое "заявление" комментариями матери и бабушки пострадавших детей, которые они давали в интервью Экспресс К.
Многие российские паблики мгновенно перепечатали историю, также заявив о межнациональной розни.
А дальше к ситуации подключились уже "тяжеловесы" — российский журналист, вице-спикер Московской городской думы Андрей МЕДВЕДЕВ и глава Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ
МЕДВЕДЕВ в своем telegram-канале поделился этой историей и сделал громкое умозаключение — "всех русских нужно забирать домой". "Мы обязаны забрать всех русских домой.
Мы обязаны сделать так, чтобы русский человек имел право приехать в Россию и получить немедленно гражданство. В этом конкретном случае надо помочь именно этой семье. А именно помочь им уехать в Россию", — пишет МЕДВЕДЕВ.
К слову, тут мы, пятеро русскоязычных, и хоть бы кто с нами заговорил на казахском! Тут людям мне кажется пофиг, какой ты национальности. Никто ни на кого не обращает внимания. Если говоришь на русском, тебе отвечают только на нем и ни на каком больше! Если б я не приехал в Алматы, то возможно бы, не знал многого.. И тут я вообще удивлен этим, что со мной говорят все по русски...
Вообще конечно, как подло поступают россияне, использующие любой прецендент, чтобы потом оправдать свою тупость и призывы к войне, но уже с нами.. Там кстати мать этих детей ответила, что это не так, но кому это уже надо? Получилось как с бабкой, Аней, которая якобы вышла встречать российских оккупантов, но на самом деле то хотела их сама замочить, за то что они лишили ее дома.. Мда уж..
Тут что интересно, большинство кабельных каналов, две трети или даже три четверти, это каналы русскоязычные.. Сам удивлен этому. И нигде блин, от слова совсем пока не видел памятник хоть один Назарбаеву.. Может в его одноименном парке есть, ну это уже на после завтра наверное..
Но если ее купить на Али экспрессе, одеть чье то грязное темное трико, навесить на нее какие то стволы, получается российская научная разработка по борьбе с укронацистами.. Видимо трико все же российское..
Гога: Теперь может быть поймешь , наконец , что есть большая разница --
Это писали вы, господа россияне, что тут едят русскоязычных мальчиков утром, а девочек вечером.. А я ведь блин чуть не повелся.. У вас такая злостная пропаганда, что порой сам начинаешь сомневаться, так ли это, как вы эту кренотень Соловьевых и Симоньянов поддерживаете, особенно в том, что якобы творится в других странах, конкретно в Казахстане.. Вываливая какие то фейки какой то например даже не казашки, о том, что по приезде в Алматы она прямой наводкой расстреливает тут русскоязычных.. Я вот, русскоязычный, моя жена и наши дети совершенно ничего не прочувствовали! А вот ваша злобная пропаганда нам на севере промывает прям этим уши, говоря об этом по 58 раз в сутки на всех федеральных телеканалах, во всем российском интернете в качестве социальной рекламы и причем так резко.. Ужос!
Что говорить, мой Амирка сидит в ютубе, смотрит свои мультики, и тут резко реклама - Замочим укронацистов и всех кто с ними в вашем сортире! Всё! Он уже с детства начинает верить, что украинский народ это нацисты и все те, кто им сочувствует..
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