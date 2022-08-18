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Гога:

Теперь может быть поймешь , наконец , что есть большая разница --

Цитата:Это писали вы, господа россияне, что тут едят русскоязычных мальчиков утром, а девочек вечером..А я ведь блин чуть не повелся..У вас такая злостная пропаганда, что порой сам начинаешь сомневаться, так ли это, как вы эту кренотень Соловьевых и Симоньянов поддерживаете, особенно в том, что якобы творится в других странах, конкретно в Казахстане..Вываливая какие то фейки какой то например даже не казашки, о том, что по приезде в Алматы она прямой наводкой расстреливает тут русскоязычных..Я вот, русскоязычный, моя жена и наши дети совершенно ничего не прочувствовали!А вот ваша злобная пропаганда нам на севере промывает прям этим уши, говоря об этом по 58 раз в сутки на всех федеральных телеканалах, во всем российском интернете в качестве социальной рекламы и причем так резко..Ужос!