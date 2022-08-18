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≡ Председатель коллегии по административным делам Костанайского областного суда задержан при получении крупной взятки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44918
Председатель коллегии по административным делам Костанайского областного суда задержан при получении крупной взятки
Отправлено: 18.08.22 - 17:11
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Информация о задержании есть на сайте Верховного суда РК. Там говорится, что 17 августа в результате взаимодействия КНБ и отдела внутренней безопасности Верховного суда в г. Костанай задержан с поличным судья Костанайского областного суд.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25256
Re: Председатель коллегии по административным делам...
Отправлено: 18.08.22 - 17:11
#1
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Что это, за административные дела?
Которые 19 мильёнов - стоят?... :-o
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4236
Председатель коллегии по административным делам Костанайского областного суда задержан при получении крупной взятки
Отправлено: 19.08.22 - 00:43
#2
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Это которые не уголовные. Хозяйственные, например...
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
628
Председатель коллегии по административным делам Костанайского областного суда задержан при получении крупной взятки
Отправлено: 19.08.22 - 01:04
#3
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Цитата:
bgb:
Хозяйственные, например...

Или сексуальные - однополые например. :lol:
Профайл
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