Отправлено: - 23:05

111:

Если б я не приехал в Алматы, то возможно бы, не знал многого.. И тут я вообще удивлен этим, что со мной говорят все по русски...

Цитата:---Теперь может быть поймешь , наконец , что есть большая разница -- что пишут в интернете и что есть в реальности .