Хех.. Залез в интернет и смотрю что у нас в Алматы творится..
В российских соцсетях распространяют трагическую историю, произошедшую в Алматы, где мать заявила, что ее двух сыновей заставили заниматься оральным сексом другие подростки. При этом информацию весьма изящно "переделали" и теперь используют для разжигания межнациональной розни. Экспресс К восстановил цепочку событий.
"В Казахстане дикие мам****ты заставили маленьких русских детей, которые друг другу приходились братьями, заниматься оральным сексом на детской площадке и сняли все это на камеру" — с таким комментарием один из российских, кстати, весьма популярных telegram-каналов начал тиражировать недавнее происшествие в Алматы, подкрепив свое "заявление" комментариями матери и бабушки пострадавших детей, которые они давали в интервью Экспресс К.
Многие российские паблики мгновенно перепечатали историю, также заявив о межнациональной розни.
А дальше к ситуации подключились уже "тяжеловесы" — российский журналист, вице-спикер Московской городской думы Андрей МЕДВЕДЕВ и глава Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ
МЕДВЕДЕВ в своем telegram-канале поделился этой историей и сделал громкое умозаключение — "всех русских нужно забирать домой". "Мы обязаны забрать всех русских домой.
Мы обязаны сделать так, чтобы русский человек имел право приехать в Россию и получить немедленно гражданство. В этом конкретном случае надо помочь именно этой семье. А именно помочь им уехать в Россию", — пишет МЕДВЕДЕВ.
К слову, тут мы, пятеро русскоязычных, и хоть бы кто с нами заговорил на казахском! Тут людям мне кажется пофиг, какой ты национальности. Никто ни на кого не обращает внимания. Если говоришь на русском, тебе отвечают только на нем и ни на каком больше! Если б я не приехал в Алматы, то возможно бы, не знал многого.. И тут я вообще удивлен этим, что со мной говорят все по русски...
Вообще конечно, как подло поступают россияне, использующие любой прецендент, чтобы потом оправдать свою тупость и призывы к войне, но уже с нами.. Там кстати мать этих детей ответила, что это не так, но кому это уже надо? Получилось как с бабкой, Аней, которая якобы вышла встречать российских оккупантов, но на самом деле то хотела их сама замочить, за то что они лишили ее дома.. Мда уж..
Тут что интересно, большинство кабельных каналов, две трети или даже три четверти, это каналы русскоязычные.. Сам удивлен этому. И нигде блин, от слова совсем пока не видел памятник хоть один Назарбаеву.. Может в его одноименном парке есть, ну это уже на после завтра наверное..
Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать