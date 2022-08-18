Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 21:06

Хех..

Залез в интернет и смотрю что у нас в Алматы творится..



В российских соцсетях распространяют трагическую историю, произошедшую в Алматы, где мать заявила, что ее двух сыновей заставили заниматься оральным сексом другие подростки. При этом информацию весьма изящно "переделали" и теперь используют для разжигания межнациональной розни. Экспресс К восстановил цепочку событий.



"В Казахстане дикие мам****ты заставили маленьких русских детей, которые друг другу приходились братьями, заниматься оральным сексом на детской площадке и сняли все это на камеру" — с таким комментарием один из российских, кстати, весьма популярных telegram-каналов начал тиражировать недавнее происшествие в Алматы, подкрепив свое "заявление" комментариями матери и бабушки пострадавших детей, которые они давали в интервью Экспресс К.



Многие российские паблики мгновенно перепечатали историю, также заявив о межнациональной розни.



А дальше к ситуации подключились уже "тяжеловесы" — российский журналист, вице-спикер Московской городской думы Андрей МЕДВЕДЕВ и глава Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ



МЕДВЕДЕВ в своем telegram-канале поделился этой историей и сделал громкое умозаключение — "всех русских нужно забирать домой". "Мы обязаны забрать всех русских домой.



Мы обязаны сделать так, чтобы русский человек имел право приехать в Россию и получить немедленно гражданство. В этом конкретном случае надо помочь именно этой семье. А именно помочь им уехать в Россию", — пишет МЕДВЕДЕВ.