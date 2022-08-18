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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 369 из 369«1...367368369
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16840
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.22 - 19:41
#5521
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Галстук всего 500



В том году в Костанае брали за 1000
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16840
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.22 - 19:42
#5522
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Ну и там нас торговцы поймали, сказали почему женщине ничего не покупаете, пришлось раскошелиться на 15 тысяч..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16840
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.22 - 19:45
#5523
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Деньги потратили, еще в Мегу закупаться, блин, в каньоны то поедем или нет..
Что важнее, шмотье или культурный отдых..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
627
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.22 - 19:48
#5524
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Про каньоны, можешь и в газете (НГ) почитать. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16840
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.22 - 20:01
#5525
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Цитата:
Эл-починно:
Про каньоны, можешь

Там мало фоток, да, почитали, подумали, заказали машину на завтра в 7 утра, приезд в 22.30 вечера..
Жратвы то надо набрать, воды.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16840
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.22 - 21:06
#5526
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Хех..
Залез в интернет и смотрю что у нас в Алматы творится..

В российских соцсетях распространяют трагическую историю, произошедшую в Алматы, где мать заявила, что ее двух сыновей заставили заниматься оральным сексом другие подростки. При этом информацию весьма изящно "переделали" и теперь используют для разжигания межнациональной розни. Экспресс К восстановил цепочку событий.

"В Казахстане дикие мам****ты заставили маленьких русских детей, которые друг другу приходились братьями, заниматься оральным сексом на детской площадке и сняли все это на камеру" — с таким комментарием один из российских, кстати, весьма популярных telegram-каналов начал тиражировать недавнее происшествие в Алматы, подкрепив свое "заявление" комментариями матери и бабушки пострадавших детей, которые они давали в интервью Экспресс К.

Многие российские паблики мгновенно перепечатали историю, также заявив о межнациональной розни.

А дальше к ситуации подключились уже "тяжеловесы" — российский журналист, вице-спикер Московской городской думы Андрей МЕДВЕДЕВ и глава Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ

МЕДВЕДЕВ в своем telegram-канале поделился этой историей и сделал громкое умозаключение — "всех русских нужно забирать домой". "Мы обязаны забрать всех русских домой.

Мы обязаны сделать так, чтобы русский человек имел право приехать в Россию и получить немедленно гражданство. В этом конкретном случае надо помочь именно этой семье. А именно помочь им уехать в Россию", — пишет МЕДВЕДЕВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16840
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.22 - 21:09
#5527
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К слову, тут мы, пятеро русскоязычных, и хоть бы кто с нами заговорил на казахском!
Тут людям мне кажется пофиг, какой ты национальности.
Никто ни на кого не обращает внимания.
Если говоришь на русском, тебе отвечают только на нем и ни на каком больше!
Если б я не приехал в Алматы, то возможно бы, не знал многого..
И тут я вообще удивлен этим, что со мной говорят все по русски...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16840
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.22 - 21:12
#5528
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Вообще конечно, как подло поступают россияне, использующие любой прецендент, чтобы потом оправдать свою тупость и призывы к войне, но уже с нами..
Там кстати мать этих детей ответила, что это не так, но кому это уже надо?
Получилось как с бабкой, Аней, которая якобы вышла встречать российских оккупантов, но на самом деле то хотела их сама замочить, за то что они лишили ее дома..
Мда уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16840
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.08.22 - 21:18
#5529
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Тут что интересно, большинство кабельных каналов, две трети или даже три четверти, это каналы русскоязычные..
Сам удивлен этому.
И нигде блин, от слова совсем пока не видел памятник хоть один Назарбаеву..
Может в его одноименном парке есть, ну это уже на после завтра наверное..
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