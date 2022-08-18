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≡ Досуговый центр, аптека и фельдшерско-акушерский пункт появятся в ЖМ Дружба в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44917
Досуговый центр, аптека и фельдшерско-акушерский пункт появятся в ЖМ Дружба в Костанае
Отправлено: 18.08.22 - 15:14
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Землю под строительство уже выделили, сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на своей странице в Instagram. Двухэтажное здание площадью более 200 кв. м обещают возвести до конца года за счет собственных средств ТОО «Костанай-МБИ».
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1034
Re: Досуговый центр, аптека и фельдшерско-акушерский пункт...
Отправлено: 18.08.22 - 15:14
#1
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И что бы я взял и бесплатно подарил гос-ву 100млн?? За какие-такие коврижки?
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