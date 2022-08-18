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Досуговый центр, аптека и фельдшерско-акушерский пункт появятся в ЖМ Дружба в Костанае
Досуговый центр, аптека и фельдшерско-акушерский пункт появятся в ЖМ Дружба в Костанае
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