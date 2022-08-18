Отправлено: - 11:04

Местные чиновники этим летом решили вскрыть прошлогодний асфальт, чтобы поменять якобы сгнившие трубы. Но они забыли, что трубы они в прошлом году все-таки меняли.

Деревня дураков какая-то... Если положили НОВЫЕ трубы - значит копать будут каждый год! Примета такая.Цитата:Если быть точнее, то не в прошлом году, а 2 года назад. В 2020 там делали тротуары. Уже тогда в августе я заметил, что красная брусчатка крошится. Размещал в НГ фотоИ в конце сентября того же года её выковырили и заменилиНо сути не меняет... качество Г...О и как пишут сейчас ремонт ПЛАНОВЫЙ, то грош цена таким ремонтам , таким коммунальщикам и планировщикам.