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≡ Как будут праздновать День города в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44911
Как будут праздновать День города в Костанае?
Отправлено: 18.08.22 - 13:24
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Праздничные мероприятия, посвященные 143-летию города стартовали еще в начале августа. Но основные мероприятия, включая выступления звезд казахстанской эстрады начнутся завтра, 19 августа.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8712
Re: Как будут праздновать День города в Костанае?
Отправлено: 18.08.22 - 13:24
#1
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Цитата:
Показательные выступления қазақша күрес «Қостанай батыры» Показательные выступления садақ ату «Қостанай мергені» этно-проект Орда г.Алматы, фольклорно-этнографический ансамбль «Сармад» г.Атырау, этно- проект «Гунны»г.Алматы)

а при чём здесь ГОРОД КОСТАНАЙ?
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
447
Re: Как будут праздновать День города в Костанае?
Отправлено: 18.08.22 - 14:00
#2
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Костанай - это и есть "Международный фестиваль древних технологий" :lol: ;-)

А если серьезно- на праздник это не похоже ни капли. Обойду это убожество стороной....

Не заслужил кОстанай хорошего праздника...
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