Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...

Отправлено: - 13:00

Ну между ними около километра, может чуть меньше, а вообще хитрые они наши улицы, со стороны Баймагамбетова, там только пешеходный вход, через остановку дорстрой или ДЭУ, поэтому там въезд только через 5 декабря, наверное поэтому и заблудился, приедешь обращайся, когда мне клиенты говорят , а вы и это знаете, я говорю, чего я только не знаю, давно убивать пора