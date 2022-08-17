Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+17°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 45% влажность
  • С, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44911
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инициативу присвоить такое звание проявил действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, она была вынесена на рассмотрение сессии депутатов областного маслихата и единогласно поддержана.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6360
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 01:21
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Макдональдс приносит деньги в бюджет города,а сквер, что бы приносил?

----Так и Центральный сквер снесите --- постройте ещё коммерческое --- столько бабла в бюджет будет !!!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6360
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 01:51
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:

---Фабричная справа - Складская слева. Это когда со стороны ТДС едите , после ул.Рабочей
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1489
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 18.08.22 - 06:18
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Почти два года назад НГ писали о подобной проблеме.

Не совсем.
Там у каждого дома был свой адрес.
Первый дом Баймагамбетова 47 (или 48) с дробью, второй дом Сибирская, чётное число. Третий дом снова Баймагамбетова, четвёртый дом Сибирская. И так далее.
Сейчас, смотрю по карте, вроде исправили.
Каюсь, не сразу вспомнил правильное название улицы Сибирская.

[Исправлено: serg kost, 18.08.2022 - 08:05]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
443
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 18.08.22 - 12:05
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баймагамбетова 47.дробь 8, это банный переулок, от них до Северной 3,5 км, просто въезд на банный переулок с ул. 5 декабря
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
443
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 12:11
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сибирская .это надо проехать по Хакимжановой ( бывшая Красноармейская) потом по Алтынсарина свернуть направо, и до первого лежачего, там налево, переулок банный, Баймагамбетова 47 с дробями, это просто шикарное место, практически в каждом доме по паре бань, сейчас дороговато. но классно, его поэтому и зовут банный переулок, количество бань на квадратный метр зашкаливает
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1489
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 18.08.22 - 12:48
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот значит мы про этот переулок и говорим!
Я же извинился, что за столько лет спутал Сибирскую с Северной.
А в этом проулке были смешаны сразу 2 улицы. Причём на номерах домов улицы Сибирская таблички были, а у домов Баймагамбетова нет. Потому и искал долго, и запомнил.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
443
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 13:00
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну между ними около километра, может чуть меньше, а вообще хитрые они наши улицы, со стороны Баймагамбетова, там только пешеходный вход, через остановку дорстрой или ДЭУ, поэтому там въезд только через 5 декабря, наверное поэтому и заблудился, приедешь обращайся, когда мне клиенты говорят , а вы и это знаете, я говорю, чего я только не знаю, давно убивать пора
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1489
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 18.08.22 - 13:05
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пешком искал))).
С Баймагамбетова...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
443
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 13:39
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может быть и пешком, я говорю в этот переулок, можно заехать на машине только с 5 декабря, а если знать можно через территорию 18 школы выйти пости на Сибирскую, на машине путь дольше
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS