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Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
Инициативу присвоить такое звание проявил действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, она была вынесена на рассмотрение сессии депутатов областного маслихата и единогласно поддержана.
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Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 01:21
Цитата:
----Так и Центральный сквер снесите --- постройте ещё коммерческое --- столько бабла в бюджет будет !!!
saba:
Макдональдс приносит деньги в бюджет города,а сквер, что бы приносил?
Макдональдс приносит деньги в бюджет города,а сквер, что бы приносил?
----Так и Центральный сквер снесите --- постройте ещё коммерческое --- столько бабла в бюджет будет !!!
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 01:51
Цитата:
---Фабричная справа - Складская слева. Это когда со стороны ТДС едите , после ул.Рабочей
serg kost:
---Фабричная справа - Складская слева. Это когда со стороны ТДС едите , после ул.Рабочей
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 18.08.22 - 06:18
Цитата:
Не совсем.
Там у каждого дома был свой адрес.
Первый дом Баймагамбетова 47 (или 48) с дробью, второй дом Сибирская, чётное число. Третий дом снова Баймагамбетова, четвёртый дом Сибирская. И так далее.
Сейчас, смотрю по карте, вроде исправили.
Каюсь, не сразу вспомнил правильное название улицы Сибирская.
[Исправлено: serg kost, 18.08.2022 - 08:05]
Эл-починно:
Почти два года назад НГ писали о подобной проблеме.
Почти два года назад НГ писали о подобной проблеме.
Не совсем.
Там у каждого дома был свой адрес.
Первый дом Баймагамбетова 47 (или 48) с дробью, второй дом Сибирская, чётное число. Третий дом снова Баймагамбетова, четвёртый дом Сибирская. И так далее.
Сейчас, смотрю по карте, вроде исправили.
Каюсь, не сразу вспомнил правильное название улицы Сибирская.
[Исправлено: serg kost, 18.08.2022 - 08:05]
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 18.08.22 - 12:05
Баймагамбетова 47.дробь 8, это банный переулок, от них до Северной 3,5 км, просто въезд на банный переулок с ул. 5 декабря
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 12:11
Сибирская .это надо проехать по Хакимжановой ( бывшая Красноармейская) потом по Алтынсарина свернуть направо, и до первого лежачего, там налево, переулок банный, Баймагамбетова 47 с дробями, это просто шикарное место, практически в каждом доме по паре бань, сейчас дороговато. но классно, его поэтому и зовут банный переулок, количество бань на квадратный метр зашкаливает
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 18.08.22 - 12:48
Вот значит мы про этот переулок и говорим!
Я же извинился, что за столько лет спутал Сибирскую с Северной.
А в этом проулке были смешаны сразу 2 улицы. Причём на номерах домов улицы Сибирская таблички были, а у домов Баймагамбетова нет. Потому и искал долго, и запомнил.
Я же извинился, что за столько лет спутал Сибирскую с Северной.
А в этом проулке были смешаны сразу 2 улицы. Причём на номерах домов улицы Сибирская таблички были, а у домов Баймагамбетова нет. Потому и искал долго, и запомнил.
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 13:00
Ну между ними около километра, может чуть меньше, а вообще хитрые они наши улицы, со стороны Баймагамбетова, там только пешеходный вход, через остановку дорстрой или ДЭУ, поэтому там въезд только через 5 декабря, наверное поэтому и заблудился, приедешь обращайся, когда мне клиенты говорят , а вы и это знаете, я говорю, чего я только не знаю, давно убивать пора
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 18.08.22 - 13:05
Пешком искал))).
С Баймагамбетова...
С Баймагамбетова...
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 13:39
Может быть и пешком, я говорю в этот переулок, можно заехать на машине только с 5 декабря, а если знать можно через территорию 18 школы выйти пости на Сибирскую, на машине путь дольше
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