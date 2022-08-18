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≡ Аким Костаная поблагодарил «НГ» и поручил разобраться - Ливневки в районе «Тобол-Арены» закроют
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44909
Аким Костаная поблагодарил «НГ» и поручил разобраться - Ливневки в районе «Тобол-Арены» закроют
Отправлено: 18.08.22 - 12:44
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О жалобе на открытые ливневки вдоль строящейся дороги "НГ" сообщила в сегодняшнем номере. Люди боятся, что дети могут упасть в любой из семи открытых колодцев. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ с утра отреагировал на эту публикацию.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
840
Re: Аким Костаная поблагодарил «НГ» и поручил разобраться -...
Отправлено: 18.08.22 - 12:44
#1
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Если поставите решётки, по направлению движения, и будешь ехать на велосипеде. То большой риск провалиться колесами через них
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