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≡ Улица, улица, улица дорогая – улица Чкалова моя
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44909
Улица, улица, улица дорогая – улица Чкалова моя
Отправлено: 18.08.22 - 10:22
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В песне Юрия Антонова поется: «Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней…». А у нас в городе есть еще улицы «фартовые», то есть удачливые, удостоившиеся пристального внимания местных властей. Одна из них – улица Чкалова.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
62
Re: Улица, улица, улица дорогая – улица Чкалова моя
Отправлено: 18.08.22 - 10:22
#1
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Как только сошел снег с тротуаров сразу было видно , что брусчатка низкого качества. Разрушилась. С ливневкой тоже проблемы. В июльский ливень невозможно было перейти улицу Маяковского. Воды по щиколотку. У нас в городе , к сожалению, что ни отремонтированный или вновь построенный объект качества ноль. Удивляюсь всегда как подписывают акты выполненных работ технадзоры. То , что Заказчик равнодушен как раз не удивляет
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8710
Re: Улица, улица, улица дорогая – улица Чкалова моя
Отправлено: 18.08.22 - 11:04
#2
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Деревня дураков какая-то... Если положили НОВЫЕ трубы - значит копать будут каждый год! Примета такая.

Цитата:
Местные чиновники этим летом решили вскрыть прошлогодний асфальт, чтобы поменять якобы сгнившие трубы. Но они забыли, что трубы они в прошлом году все-таки меняли.

Если быть точнее, то не в прошлом году, а 2 года назад. В 2020 там делали тротуары. Уже тогда в августе я заметил, что красная брусчатка крошится. Размещал в НГ фото

И в конце сентября того же года её выковырили и заменили

Но сути не меняет... качество Г...О и как пишут сейчас ремонт ПЛАНОВЫЙ, то грош цена таким ремонтам , таким коммунальщикам и планировщикам.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8710
Re: Улица, улица, улица дорогая – улица Чкалова моя
Отправлено: 18.08.22 - 11:06
#3
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Цитата:
71422:
С ливневкой тоже проблемы. В июльский ливень невозможно было перейти улицу Маяковского.

Пару недель назад, уже расковыряли ливневку около перекрестка Маяковского-Быковского и вдоль 23-ей школы... может почистили... Хороший дождь покажет...
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3131
Улица, улица, улица дорогая – улица Чкалова моя
Отправлено: 18.08.22 - 12:12
#4
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За неудовлетворительное качество уложенных брусчатки и бордюров в областном центре г.Костанае, неоднократно ранее обсуждали, в частности 2017 и 2020 годах, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: В районе остановки КЖБИ, используются оба вида бордюров, сегодня сам лично визуально их осмотрел. Так, бордюры возможно ТОО «Костанай МБИ»-краска (глубокопроникающий состав на несколько миллиметров) нанесенная как отмечено выше с одной стороны, может со временем от воздействия морозов, воды, солнца подвергнуться истиранию. Решение ТОО «Ван» сразу добавлять специальную сухую присадку красного цвета в раствор (покраска бетонной смеси), при этом, на месте обнаружил осколок бордюра однородно красного цвета, на мой взгляд более правильный. Немаловажно конечно какие заявлены параметры, главное сколько бордюры прослужат, соблюдены ли нормы ГОСТ, осуществлялся ли в период их изготовления промежуточный контроль качества и соответствующих характеристик в лабораторных условиях? Конечно, чтобы не получилось, как поговаривал в свою бытность Председатель Правительства РФ, ныне покойный В.С.Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

Подробнее здесь:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
438
Re: Улица, улица, улица дорогая – улица Чкалова моя
Отправлено: 18.08.22 - 12:26
#5
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Я не пойму,в чём преимущество брусчатки. перед асфальтом, конечно летом ноги не плавятся вместе с асфальтом, но по сумме преимуществ, асфальт для меня первый.
И ещё , просто заметка. когда я жил в КЖБИ, почему то, все называли улица Чекалова, тогда казахов практически в КЖБИ не было, где нашли в простой фамилии букву е?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8710
Улица, улица, улица дорогая – улица Чкалова моя
Отправлено: 18.08.22 - 12:38
#6
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Цитата:
saba:
все называли улица Чекалова, тогда казахов практически в КЖБИ не было, где нашли в простой фамилии букву е?

33 года живу рядом... никогда не назвал ЧЕкалова...
А другие, может по аналогии с ЧЕбурашка, ЧЕгевара )
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