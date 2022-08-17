Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области

Отправлено: - 12:48

Вот значит мы про этот переулок и говорим!

Я же извинился, что за столько лет спутал Сибирскую с Северной.

А в этом проулке были смешаны сразу 2 улицы. Причём на номерах домов улицы Сибирская таблички были, а у домов Баймагамбетова нет. Потому и искал долго, и запомнил.