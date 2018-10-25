В апреле 1955 года, сразу после решения о создании 5-го НИИП Министерства обороны СССР - космодрома в степи Казахстана, в район станции Тюра-Там стали прибывать воинские части строителей и те, кто будет позже осваивать и испытывать новую ракетную технику. Накануне 100-летия ВЛКСМ рассказываем об одной из страниц истории комсомола Читать статью
С вами согласен, но он навряд ли он понял, озвучивает о 74 законсервированных ракетах предназначенных якобы для пуляний по пиндосам. Отношусь ко всем странам нейтрально, никто не собирается пулять в американцев, зачем потом в ад попадать. В открытом доступе есть информация, в прошлом году расходы американцев составили 610 млрд. долларов или доля от мирового составляет 35%, но и союзники по НАТО Франция 57.8 млрд. долларов (доля от мирового 3,3%), Великобритания 47,2 млрд. долларов (2,7%), Германия 44,3 млрд. долларов (2,5%) и.т.д. Россия потратила 66,3 млрд. долларов (3,8%). Тем более всякие Булавы, искандеры, синевы, сатаны по сегодняшним меркам устарели. Последние Р-36М "Сатана", в своё время были грозой НАТО. Ну и в мультике показывали "Сармат", но она в единственном экземпляре пока опытная, испытания проводят, это несколько лет пройдёт когда серийное производство организуют. Американцы в Израиле совместно с ними разработали и испытали новейшие ракеты Иерихон, последняя межконтинентальная баллистическая ракета Иерихон 3, дальность 11 500 км. с разделяющимися боеголовками для ложных целей. Американцы вдобавок наращивают по всему периметру ПРО (комплекс мероприятий разведывательного, радиотехнического и огневого или какого-либо иного характера, предназначенный для защиты, обороны охраняемых объектов от ракетного оружия).
Kairat stayer: Американцы вдобавок наращивают по всему периметру ПРО (комплекс мероприятий разведывательного, радиотехнического и огневого или какого-либо иного характера, предназначенный для защиты, обороны охраняемых объектов от ракетного оружия).
Логика хороша: от вас нужно защищаться, вы же какие то "дикие", непредсказуемые... мы вас заборчиком огородим... а когда вы и слова сказать не сможете, мы ваш "дикий" уголок - разгоним ... ну не разгоним а путёвки на отстрел будем выписывать ярлыки вешать не буду, сами догадаетесь, как назвать автора тех строк, на которые я дал комментарий
Медный: Логика хороша: от вас нужно защищаться, вы же какие то "дикие", непредсказуемые... мы вас заборчиком огородим... а когда вы и слова сказать не сможете, мы ваш "дикий" уголок - разгоним ... ну не разгоним а путёвки на отстрел будем выписывать ярлыки вешать не буду, сами догадаетесь, как назвать автора тех строк, на которые я дал комментарий
Ну, Александр Валерьевич, не преувеличивайте пожалуйста, лично я так не говорил, ваши же эксперты озвучивают, что морально устарели. Выше указал, что к противоборствующим странам отношусь нейтрально, вступать в новый виток холодной войны нет смысла, бессмысленно, мы же помним чем окончилась холодная война в период СССР. Да и не времена Сталина, когда за коротки период времени Лаврентий Павлович организовал выпуск атомных бомб, тогда ещё отец советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов говорил, что не было бы Берии, тогда не было бы и атомной бомбы. Затраты основных стран НАТО только в прошлом году в военно-промышленный комплекс составили более 700 млрд. долларов.
Простой пример прогресса американцев, буквально недавно в ходе учений в Баренцевом море секретные маршруты стратегических атомных подводных лодок, оказались для США вовсе не секретны. О чем оповещает Белорусское издание by24.org. Цитирую отрывки: -офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного корабля «Орион» на карту расположения АПЛ в ходе учений, пишет журналист "ВПК" Максим Климов, все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших подлодок. То есть он их даже не искал, а всегда направлялся к конкретной точке. «Орион» выходил без каких-либо галсов точно на нашу АПЛ, сбрасывал буй и шел к следующей.
Тоже отрывок: Возможности разработанного еще в 1961 году противолодочного самолета Ил-38, призванного находить под водой американские АПЛ, близки к нулю, когда дело касается современных малошумных объектов - в частности, атомных подводных лодок класса Seawolf. При этом даже недавняя модернизация технологии поиска (старую систему "Ленинец" заменили на "Новеллу", впрочем, все равно сделанную по принципам 70-х годов ХХ века) положения не спасла - американских стратегических ракетоносцев россияне по-прежнему не видят.
Из вышеизложенного следует, что одни видят, другие нет, последствия могут быть непредсказуемыми.
Kairat stayer: Американцы вдобавок наращивают по всему периметру ПРО (комплекс мероприятий разведывательного, радиотехнического и огневого или какого-либо иного характера, предназначенный для защиты, обороны охраняемых объектов от ракетного оружия).
Уважаемый, всегда с удовольствием перечитываю Ваши взвешенные и наполнные разными цифрами комментарии. Хочу спросить, несмотря на отсталое и несовершенное вооружение РФ, американцы в страхе создают все более мощное и современное вооружение, окружая РФ по всем периметром. Они чего боятся, или действительно умения простого воина, в руках которого и лом-могучее оружие, или у вас неточная информация?
Монгол Шуудан: Уважаемый, всегда с удовольствием перечитываю Ваши взвешенные и наполнные разными цифрами комментарии. Хочу спросить, несмотря на отсталое и несовершенное вооружение РФ, американцы в страхе создают все более мощное и современное вооружение, окружая РФ по всем периметром. Они чего боятся, или действительно умения простого воина, в руках которого и лом-могучее оружие, или у вас неточная информация?
Раз предоставлена площадка позволяющая рассмотреть проблемы взвешенно с разных позиций и конечно есть возможность обмена мнениями, тогда, как говорил первый космонавт планеты Ю.Гагарин, поехали!
Я за конструктивную дискуссию и никогда не навязываю своё мнение другим, придерживаясь принципа сколько людей, столько и мнений, то есть у каждого своя собственная точка зрения на что либо, пусть высказывают. В настоящее время различной информации, новостных каналов много, все данные можно перепроверить и вывести оппонента на чистую воду. Затраты на военно-промышленный комплекс стран есть в свободном доступе, тактико-технические характеристики Воеводы, Сармата, Иерихона и.т.д. также есть в сети.
Чтобы не быть голословным, укажу ссылку на военные расходы:
На счёт оперирования цифрами, данными, на форуме отдельные товарищи постоянно твердят говори своими словами, без пруфов, копирайта, ссылок, однако, в свою очередь сами этим грешат. Но зачастую не оперируют конкретными данными, цифрами, ссылками, видимо им проще всё отрицать, не утруждая себя осуществлением анализов, сопоставлении для объективности. Например есть мировой рейтинг индекс восприятия коррупции, со своими прозрачными критериями, которые общепризнаны, все страны его используют в деятельности, где мы занимаем 122 место, это не оспаривается. Но различные ведомства внутри страны иногда рисуют цифры для создания мнимого благополучия, что в России, что у нас, типа Росстата, Минэкономразвития и.т.д. аналогичные у нас тоже есть. Вот говорят официально инфляция у нас в коридоре порядка 5-7%, к концу года ожидают увеличения на 2%, при этом, если у простых граждан провести опрос в реальной жизни, то наверное выскажут разные данные, возможно более 10%.
Американцы никого не боятся, это в социальных сетях или по телику на разных ток-шоу немножко народу мозги промывают, недавно Д.Трамп пообещал, что в новой гонке вооружений победят всех и Россию, и Китай и.т.д. в сети также есть видео. На днях заместитель руководителя департамента министерства иностранных дел России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов проинформировал мировую общественность о том, что выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США готовят войну. Ссылку ниже укажу Вести.РУ. В данном случае. в части касающейся выхода из Договора, американцев наверное можно понять, ядерные державы Китай, Индия, Пакистан этот договор ранее не подписывали, тем самым берут на вооружение любые ракеты, тем самым нарушается баланс сил. Опять же американцы со своей многоходовочкой совместно с Израилем испытали Иерихоны, выйдут из договора поставят на боевые дежурства. Также на днях совместно с Японцами испытали новую модификацию противоракет SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года. Которая призвана заменить стоящие на вооружении предыдущие модификации SM-3. Новинка обладает более крупным кинетическим перехватчиком, новой сенсорной аппаратурой, высокими возможностями по дискриминации ложных целей, а также увеличенной дальностью и скоростью поражения. Она уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, предельная дальность поражения – 2700 километров.Противоракета будет установлена как на морские, так и на наземные платформы ПРО Aegis Ashore ("Иджис"), в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, которая обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР. В свою очередь северокорейцы опасаются вторжения США и живут впроголодь, а южнокорейцы создали с помощью тех же американцев благополучное общество.
Но и самое главное, следует отметить, что В.Путин и Д.Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже в рамках торжественных мероприятий, посвященных столетию окончания Первой Мировой войны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам, есть много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями. Посмотрим может найдут точки соприкосновения по проблемным вопросам, возможно за Украину, за сдерживание Китая речь пойдет, загадывать не будем.
Kairat stayer: Выше указал, что к противоборствующим странам отношусь нейтрально, вступать в новый виток холодной войны нет смысла, бессмысленно, мы же помним чем окончилась холодная война в период СССР. Да и не времена Сталина, когда за коротки период времени Лаврентий Павлович организовал выпуск атомных бомб, тогда ещё отец советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов говорил, что не было бы Берии, тогда не было бы и атомной бомбы. Затраты основных стран НАТО только в прошлом году в военно-промышленный комплекс составили более 700 млрд. долларов.
Цитата:
Kairat stayer: Американцы никого не боятся, это в социальных сетях или по телику на разных ток-шоу немножко народу мозги промывают, недавно Д.Трамп пообещал, что в новой гонке вооружений победят всех и Россию, и Китай и.т.д. в сети также есть видео...
Очередной рывок США в производстве высокотехнологичной боевой авиации намечается. На днях в Газете РУ (на данный источник отдельные форумчане часто ссылаются) статью опубликовали «США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают».
Речь идет о программе создания в США истребителей шестого поколения под названием Next Generation Air Dominance (Воздушное превосходство нового поколения, NGAD). В частности, истребители должны быть способны заходить в так называемые районы A2/AD – Anti-Access/Area-Denial (зоны повышенной опасности, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба даже при превосходящих силах), прорывая любые системы ПВО, уничтожая авиацию и важнейшие цели противника.
В странах ОДКБ истребителей 5 поколения даже нет, пока если не ошибаюсь, вроде один как опытный образец. США истребителей 5 поколения произвели около 800 штук. Они избирательно продают их. Польше, Японии предоставляют, а Турцию из программы производства самолета F-35 исключили за покупки российских ЗРК С-400. Но ранее не предоставляли им ЗРК - Пэтриот и.т.д.
Kairat stayer: Госпожа Таноми, по этому поводу недавно же озвучивали во многих СМИ, кто первым применить ядерное оружие попадут в ад, кто ответит те в рай или вы об этом не слышали.
В настоящее время противостоянии между ядерными державами его наличие является сдерживающим фактором. Но, вместе с тем, специалисты по ядерной тематике считают, что риск применения ядерного оружия сегодня выше, чем в период холодной войны.
Ядерные державы понимают и в последнее время предлагают сдерживающие предложения, на днях за предложения Китая отмечали, цитирую:
Кайрат стайер: Выше в посте за номером 5232, Олег Владимирович отмечает, что применение противником ядерного оружия будет безумием и проблемой мирового сообщества. Неизвестно в какую сторону пойдет ядерное облако и.т.д. Да и на днях Китай заявил, что все ядерные державы должны поддержать их инициативу о не применении первыми ЯО.
По большому счёту, применение какой-то из сторон тактического ядерного оружия может привести к началу мировой войны и там победителей не будет...
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