Отправлено: - 09:22

Монгол Шуудан:

Уважаемый, всегда с удовольствием перечитываю Ваши взвешенные и наполнные разными цифрами комментарии.

Хочу спросить, несмотря на отсталое и несовершенное вооружение РФ, американцы в страхе создают все более мощное и современное вооружение, окружая РФ по всем периметром. Они чего боятся, или действительно умения простого воина, в руках которого и лом-могучее оружие, или у вас неточная информация?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35939&viewmode=flat&sortorder=0&start=15&1540865436 Уважаемый, всегда с удовольствием перечитываю Ваши взвешенные и наполнные разными цифрами комментарии.Хочу спросить, несмотря на отсталое и несовершенное вооружение РФ, американцы в страхе создают все более мощное и современное вооружение, окружая РФ по всем периметром. Они чего боятся, или действительно умения простого воина, в руках которого и лом-могучее оружие, или у вас неточная информация?Источник:

Цитата:Раз предоставлена площадка позволяющая рассмотреть проблемы взвешенно с разных позиций и конечно есть возможность обмена мнениями, тогда, как говорил первый космонавт планеты Ю.Гагарин, поехали!Я за конструктивную дискуссию и никогда не навязываю своё мнение другим, придерживаясь принципа сколько людей, столько и мнений, то есть у каждого своя собственная точка зрения на что либо, пусть высказывают. В настоящее время различной информации, новостных каналов много, все данные можно перепроверить и вывести оппонента на чистую воду. Затраты на военно-промышленный комплекс стран есть в свободном доступе, тактико-технические характеристики Воеводы, Сармата, Иерихона и.т.д. также есть в сети.Чтобы не быть голословным, укажу ссылку на военные расходы:На счёт оперирования цифрами, данными, на форуме отдельные товарищи постоянно твердят говори своими словами, без пруфов, копирайта, ссылок, однако, в свою очередь сами этим грешат. Но зачастую не оперируют конкретными данными, цифрами, ссылками, видимо им проще всё отрицать, не утруждая себя осуществлением анализов, сопоставлении для объективности. Например есть мировой рейтинг индекс восприятия коррупции, со своими прозрачными критериями, которые общепризнаны, все страны его используют в деятельности, где мы занимаем 122 место, это не оспаривается. Но различные ведомства внутри страны иногда рисуют цифры для создания мнимого благополучия, что в России, что у нас, типа Росстата, Минэкономразвития и.т.д. аналогичные у нас тоже есть. Вот говорят официально инфляция у нас в коридоре порядка 5-7%, к концу года ожидают увеличения на 2%, при этом, если у простых граждан провести опрос в реальной жизни, то наверное выскажут разные данные, возможно более 10%.Американцы никого не боятся, это в социальных сетях или по телику на разных ток-шоу немножко народу мозги промывают, недавно Д.Трамп пообещал, что в новой гонке вооружений победят всех и Россию, и Китай и.т.д. в сети также есть видео. На днях заместитель руководителя департамента министерства иностранных дел России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов проинформировал мировую общественность о том, что выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США готовят войну. Ссылку ниже укажу Вести.РУ. В данном случае. в части касающейся выхода из Договора, американцев наверное можно понять, ядерные державы Китай, Индия, Пакистан этот договор ранее не подписывали, тем самым берут на вооружение любые ракеты, тем самым нарушается баланс сил. Опять же американцы со своей многоходовочкой совместно с Израилем испытали Иерихоны, выйдут из договора поставят на боевые дежурства. Также на днях совместно с Японцами испытали новую модификацию противоракет SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года. Которая призвана заменить стоящие на вооружении предыдущие модификации SM-3. Новинка обладает более крупным кинетическим перехватчиком, новой сенсорной аппаратурой, высокими возможностями по дискриминации ложных целей, а также увеличенной дальностью и скоростью поражения. Она уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, предельная дальность поражения – 2700 километров.​Противоракета будет установлена как на морские, так и на наземные платформы ПРО Aegis Ashore ("Иджис"), в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, которая обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР. В свою очередь северокорейцы опасаются вторжения США и живут впроголодь, а южнокорейцы создали с помощью тех же американцев благополучное общество.Как указал выше, ссылка Вести.РУ:Но и самое главное, следует отметить, что В.Путин и Д.Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже в рамках торжественных мероприятий, посвященных столетию окончания Первой Мировой войны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам, есть много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями. Посмотрим может найдут точки соприкосновения по проблемным вопросам, возможно за Украину, за сдерживание Китая речь пойдет, загадывать не будем.