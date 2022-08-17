Отправлено: - 06:18

Эл-починно:

Почти два года назад НГ писали о подобной проблеме.

[Исправлено: serg kost, 18.08.2022 - 06:19]

Цитата:Не совсем.Там у каждого дома был свой адрес.Первый дом Баймагамбетова 47 (или 45) с дробью, второй дом Сибирская, чётное число. Третий дом снова Баймагамбетова, четвёртый дом Сибирская. И так далее.Сейчас, смотрю по карте, вроде исправили.Каюсь, не сразу вспомнил правильное название улицы Сибирская.