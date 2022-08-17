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≡ Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44906
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
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Инициативу присвоить такое звание проявил действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, она была вынесена на рассмотрение сессии депутатов областного маслихата и единогласно поддержана.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6360
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 01:21
#45
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Цитата:
saba:
Макдональдс приносит деньги в бюджет города,а сквер, что бы приносил?

----Так и Центральный сквер снесите --- постройте ещё коммерческое --- столько бабла в бюджет будет !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6360
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 18.08.22 - 01:51
#46
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Цитата:
serg kost:

---Фабричная справа - Складская слева. Это когда со стороны ТДС едите , после ул.Рабочей
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