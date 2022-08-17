Отправлено: - 22:54

Tenkisch:

ТУТ НУЖНО ОТСТАИВАТЬ СВОЁ ПРАВО, НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД СОБЫТИЙ, А НЕ НА ПРИДУМАННЫЙ В ГЕЙРОППЕ.

[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2022 - 23:16]

Цитата:Ну и какое право вы хотите тут отстаивать? И при чём тут Европа? Нормальное направление на защиту прав ребёнка! Что вас опять не устраивает?ПС - если вас смутило имя Элина Паули, то могу вас успокоить,