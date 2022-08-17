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≡ Уполномоченные по правам ребёнка появятся в каждом регионе Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44906
Уполномоченные по правам ребёнка появятся в каждом регионе Казахстана
Отправлено: 17.08.22 - 22:35
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Уполномоченные будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов детей, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
176
Re: Уполномоченные по правам ребёнка появятся в каждом регионе...
Отправлено: 17.08.22 - 22:35
#1
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да какие нафиг у него, этого ребенка могут быть права? Европу развратили, превратили основную часть населения в послушное быдло стадо, теперь за нас взялись, и всё это с согласия наших властей и нашего МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ! И ГЛАЗОМ ГОСПОДА НЕ МОРГНЕТЕ КАК СТАНЕТЕ РОДИТЕЛЕМ НОМЕР ОДИН И РОДИТЕЛЕМ НОМЕР ДВА! многие походу по сей день не знают что такое окна овертона! А ВСЕ ВАШИ КУХОННЫЕ БАТАЛИИ ДАЛЬШЕ КУХНИ НЕ УЙДУТ. ТУТ НУЖНО ОТСТАИВАТЬ СВОЁ ПРАВО, НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД СОБЫТИЙ, А НЕ НА ПРИДУМАННЫЙ В ГЕЙРОППЕ.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
176
Re: Уполномоченные по правам ребёнка появятся в каждом регионе...
Отправлено: 17.08.22 - 22:38
#2
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даа... Кулагин оказывается важнее, точнее заячья кровь позволяет только в этих темах бурлить....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
625
Уполномоченные по правам ребёнка появятся в каждом регионе Казахстана
Отправлено: 17.08.22 - 22:54
#3
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Цитата:
Tenkisch:
ТУТ НУЖНО ОТСТАИВАТЬ СВОЁ ПРАВО, НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД СОБЫТИЙ, А НЕ НА ПРИДУМАННЫЙ В ГЕЙРОППЕ.

Ну и какое право вы хотите тут отстаивать? И при чём тут Европа? Нормальное направление на защиту прав ребёнка! Что вас опять не устраивает?
ПС - если вас смутило имя Элина Паули, то могу вас успокоить, Это уроженка Казахстана из Павлодара.

[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2022 - 23:16]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
625
Уполномоченные по правам ребёнка появятся в каждом регионе Казахстана
Отправлено: 17.08.22 - 23:26
#4
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Хотя я вот всё же не понимаю, как можно университет за два года закончить?
Из ссылки в вышеприведённом комментарии. - //· Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (2016-2018)//
Что то неладно с образованием в Казахстане. То министр за 4-ре года, то омбудсмен или точнее фрау, за 2 года. :-x
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