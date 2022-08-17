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≡ Костанайский тяжелоатлет стал призером Игр исламской солидарности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44905
Костанайский тяжелоатлет стал призером Игр исламской солидарности
Отправлено: 17.08.22 - 17:04
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В составе сборной Казахстана по тяжелой атлетике в Исламиаде принял участие воспитанник Костанайской городской ДЮСШ и Центра подготовки олимпийского резерва, мастер спорта международного класса Алексей Чуркин
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2697
Re: Костанайский тяжелоатлет стал призером Игр исламской...
Отправлено: 17.08.22 - 17:04
#1
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Если игры исламские, о почему кафира туда допустили? Что-то про христианские или буддийские игры я не слышала.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
542
Re: Костанайский тяжелоатлет стал призером Игр исламской...
Отправлено: 17.08.22 - 19:21
#2
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Алексей молодей!
Кушмурун это сила!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17184
Re: Костанайский тяжелоатлет стал призером Игр исламской...
Отправлено: 17.08.22 - 21:09
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Если игры исламские, о почему кафира туда допустили? Что-то про христианские или буддийские игры я не слышала.

В христианском боксе надо вторую щеку подставлять после удара по первой? Исламиада это же вроде соревнование несколько в ином, проходит как правило в Европе, по отношению к неверным. Короче, писец какой-то. Дожили.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17184
Re: Костанайский тяжелоатлет стал призером Игр исламской...
Отправлено: 17.08.22 - 21:10
#4
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Цитата:
maxsaf:
Исламиада это же вроде соревнование несколько в ином,

Перепутал с джихадиадой. Извиняюсь.
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