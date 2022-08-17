Отправлено: - 21:09

юля елиссева:

Если игры исламские, о почему кафира туда допустили? Что-то про христианские или буддийские игры я не слышала.

Цитата:В христианском боксе надо вторую щеку подставлять после удара по первой? Исламиада это же вроде соревнование несколько в ином, проходит как правило в Европе, по отношению к неверным. Короче, писец какой-то. Дожили.