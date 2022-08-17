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Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44905
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
Инициативу присвоить такое звание проявил действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, она была вынесена на рассмотрение сессии депутатов областного маслихата и единогласно поддержана.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15395
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 16:08
Цитата:
И они на окраине никому не нужны для переименования. Также как "идеологическое устаревание" не видят в названиях Буденого, Юный боец и Красный кузнец. Но Повстанческая - это даааа!
saba:
когда есть 6 улиц Костанайских, 5 улиц Челябинских
когда есть 6 улиц Костанайских, 5 улиц Челябинских
И они на окраине никому не нужны для переименования. Также как "идеологическое устаревание" не видят в названиях Буденого, Юный боец и Красный кузнец. Но Повстанческая - это даааа!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 896
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 16:34
Радость пришла откуда не ждали!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8707
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 16:43
Комментарий удален модератором.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1485
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 16:48
Цитата:
А жива ещё улочка, где дома принадлежат двум улицам?
Если мне память не изменяет, там шло так: один дом Баймагамбетова 45 или 47 с дробью, следующий дом улица Северная. Потом опять Баймагамбетова, и снова Северная. Все дома через один принадлежали разным улицам.
Ездил по разным городам, такое только у нас видел.
saba:
, для таксиста, это смерть, когда есть 6 улиц Костанайских, 5 улиц Челябинских,
, для таксиста, это смерть, когда есть 6 улиц Костанайских, 5 улиц Челябинских,
А жива ещё улочка, где дома принадлежат двум улицам?
Если мне память не изменяет, там шло так: один дом Баймагамбетова 45 или 47 с дробью, следующий дом улица Северная. Потом опять Баймагамбетова, и снова Северная. Все дома через один принадлежали разным улицам.
Ездил по разным городам, такое только у нас видел.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5458
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 16:54
Только сдал пост акима тургайской области, сразу пересел на кресло министра с/х. Тут сразу же объявили визит министра в бывшую обитель, да тут дороги замело. Высокая комиссия причалила на поезде вместо того чтобы расчистить трассу. Люди судачили; чего переться откуда недавно уехал, будто не знает о местных проблемах
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 19:48
Северная идет параллельно , но через несколько улиц от Баймагамбетова, Вы наверное что то путаете, там где Баймагамбетова 47, и близко нет Северной, а вот Каирбекова, плавно переходит в Маяковского, в Партизане, ул. Абая плавно переходит в Ленина.
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 19:52
Для справки, улицы эти , можно сказать для внутреннего пользования, Костанайские , конечно на окраине, но там везде хорошие дома, Челябинские в военном городке, там только большие коттеджи
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 19:58
Северная начинается от Лермонтова, по Баймагамбетова даже домов нет, Там только Камкор и Азс Мунай, ну ещё мелкая СТО, и всё
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 20:00
Да нормально, раз дали - заслужил. Не знаю при нём или нет, но лет 10-ть если не больше назад, многие друзья с радостью делились восхищениями - какой красивый город (полон цветов и ухоженных парков), двухэтажные комфортные автобусы и ещё чего то там было. А сегодня, что не комент, там грязь, мусор, транспорт г-но и опять же ещё что то.
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2022 - 20:16]
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2022 - 20:16]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12810
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 20:56
Цитата:
Так и я про неё
Цитата:
Сколько сделал Князев для общества? Считаю много
Потому можно и нужно спросить его мнение
Цитата:
Если руководителю области дают звание почетного жителя только за цветы то оно нивелирует звания других горожан
Даже звание почетного гражданина Денисова (ему за че дали тоже не совсем понятно но там видать по блату)
yudjin:
вообще-то я про ту что с названием Шагала
вообще-то я про ту что с названием Шагала
Так и я про неё
Цитата:
yudjin:
можно сразу посадить Князева в тюбетейке и спрашивать по любому поводу
можно сразу посадить Князева в тюбетейке и спрашивать по любому поводу
Сколько сделал Князев для общества? Считаю много
Потому можно и нужно спросить его мнение
Цитата:
saba:
за одни цветы я готов предоставить это звание
за одни цветы я готов предоставить это звание
Если руководителю области дают звание почетного жителя только за цветы то оно нивелирует звания других горожан
Даже звание почетного гражданина Денисова (ему за че дали тоже не совсем понятно но там видать по блату)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12810
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 20:58
Цитата:
Цитата:
История про мух и пчел актуальна?)
Эл-починно:
многие друзья с радостью делились восхищениями
многие друзья с радостью делились восхищениями
Цитата:
Эл-починно:
А сегодня, что не комент, там грязь
А сегодня, что не комент, там грязь
История про мух и пчел актуальна?)
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 21:08
Цитата:
Как и про пчёл, которые против мёда - всегда актуальна.
Без цветов и пчёл скоро не останется. Ну а про транспорт и так вроде все в курсе. Не то что двухэтажного, простого автобуса не дождёшься порой.
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2022 - 21:17]
abaika95:
История про мух и пчел актуальна?)
История про мух и пчел актуальна?)
Как и про пчёл, которые против мёда - всегда актуальна.
Без цветов и пчёл скоро не останется. Ну а про транспорт и так вроде все в курсе. Не то что двухэтажного, простого автобуса не дождёшься порой.
[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2022 - 21:17]
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