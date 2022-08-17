Отправлено: - 20:56

yudjin:

вообще-то я про ту что с названием Шагала

yudjin:

можно сразу посадить Князева в тюбетейке и спрашивать по любому поводу

saba:

за одни цветы я готов предоставить это звание

Цитата:Так и я про неёЦитата:Сколько сделал Князев для общества? Считаю многоПотому можно и нужно спросить его мнениеЦитата:Если руководителю области дают звание почетного жителя только за цветы то оно нивелирует звания других горожанДаже звание почетного гражданина Денисова (ему за че дали тоже не совсем понятно но там видать по блату)