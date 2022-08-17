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≡ Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44905
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
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Инициативу присвоить такое звание проявил действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, она была вынесена на рассмотрение сессии депутатов областного маслихата и единогласно поддержана.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15395
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 16:08
#30
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Цитата:
saba:
когда есть 6 улиц Костанайских, 5 улиц Челябинских

И они на окраине никому не нужны для переименования. Также как "идеологическое устаревание" не видят в названиях Буденого, Юный боец и Красный кузнец. Но Повстанческая - это даааа!
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
896
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 16:34
#31
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Радость пришла откуда не ждали!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8707
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 16:43
#32
Комментарий удален модератором.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1485
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 16:48
#33
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Цитата:
saba:
, для таксиста, это смерть, когда есть 6 улиц Костанайских, 5 улиц Челябинских,

А жива ещё улочка, где дома принадлежат двум улицам?
Если мне память не изменяет, там шло так: один дом Баймагамбетова 45 или 47 с дробью, следующий дом улица Северная. Потом опять Баймагамбетова, и снова Северная. Все дома через один принадлежали разным улицам.
Ездил по разным городам, такое только у нас видел.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5458
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 16:54
#34
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Только сдал пост акима тургайской области, сразу пересел на кресло министра с/х. Тут сразу же объявили визит министра в бывшую обитель, да тут дороги замело. Высокая комиссия причалила на поезде вместо того чтобы расчистить трассу. Люди судачили; чего переться откуда недавно уехал, будто не знает о местных проблемах
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