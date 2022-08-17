Отправлено: - 16:48

saba:

, для таксиста, это смерть, когда есть 6 улиц Костанайских, 5 улиц Челябинских,

Цитата:А жива ещё улочка, где дома принадлежат двум улицам?Если мне память не изменяет, там шло так: один дом Баймагамбетова 45 или 47 с дробью, следующий дом улица Северная. Потом опять Баймагамбетова, и снова Северная. Все дома через один принадлежали разным улицам.Ездил по разным городам, такое только у нас видел.