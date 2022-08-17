Отправлено: - 14:55

yudjin:

Да уж... до строительства жилья и предприятий при Бородине Архимеду как до Берлина на корачках...

yudjin:

Набережные ОБЕ были спланированы и начаты при Садвокасове

yudjin:

а при Мухамбетове они развалились,

yudjin:

Спортцентры говоришь... да строят..через одно известное место... Школа бокса - входная группа заваливается Лыжная база - топит вода Ледовый дворец - не работает вентиляция Открыли бассейн - и закрыли

yudjin:

Мост на КЖБИ Кулагин открывал... правда без пегасов за 90 млн..

yudjin:

Трассы говоришь... между Федоровкой и Карабалыком уже ТРИ года делают.... половина срока Мухамбетова... НО так и не сделали и неизвестно когда сделают.

yudjin:

А сквер уничтожить за Мартом и открыть сомнительную жральню..."заслуга" Архимеда.

yudjin:

Тут прям 1:1.... так что не лучше и не хуже... одного поля ягоды...только последний без цветов.

Цитата:А кулаигну получается на чем до Бородина?)И да Бородин правил при какой Экономике? ПравильноПлановойЕму сверху скидывают планТак! Мы у вас такие и такие залежи нашли в области! Надо строить города вокруг нихВам 5 лет даёмВот вам комсомольцы со всего союзаВот вам монтажники,тресты,техника,деньгиСтройте домаОн строитТак! говорят сверхуМы хотим чтобы в Кустанае были такие и такие предприятия,стройте их и стройте дома для рабочих которых мы вам завезём потомВам ещё 5 лет даёмВот вам тресты,техника,деньгиОн строитПлан выполнилУра,награды,ордена!Сколько денег потрачено не спросимСколько народу убило на штурмовых стройках быстрей быстрей не спросимСколько косяков при строительстве было не спросимГлавное план выполнилА сейчасПлана нетДенег нетНо что-то надо делать)А вокруг ещё не советские подконтрольные СМИ и горожане которые за каждый косяк бегут на митинг)Цитата:Планировать не строитьПри Хрущёве тоже много было че спланировано (почти всё) но сделал все Брежнев ему и лавры)Цитата:Развалились? Нет набережных в городе?)Цитата:Кто не строит у того все отличноЦветочки,клумбочки)Цитата:По твоей логике он же был спланирован при ШукеевеНе считаем?)Цитата:Пусть хоть ещё 6 лет делаютГлавное качествоТрассу четырех полосную на житикару уже 4 года тянутПоловина только сделанаВпервые за сколько лет вообще там ремонт?) Для интереса узнай)Цитата:Вот толкьо за это ему памятник можно поставитьНу и ещё за термопаркМак это огромные толпы народа,и туризмВон даже из России уже едут)А где туризм там у всех вокруг бабкиЦитата:Ну я же говорю если объективно а не цветочками себе глаза закрытьВ итоге у Архимеда стройки и инвестицииА у Кулагина цветочкиИ ты их сравниваешь одинаково))Кому что важно как говорится