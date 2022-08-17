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Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44903
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
Инициативу присвоить такое звание проявил действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, она была вынесена на рассмотрение сессии депутатов областного маслихата и единогласно поддержана.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12808
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 13:55
Цитата:
Цветы это конечно показатель
Костанайцы как дети тогда получаются?
Дороги не нужны
Жилье не нужно
Производство не нужно
Спорт не нужен
Нужны одни цветочки,шарики, мороженое вот тогда жизнь кажется веселее)) если не замечать что вокруг ничего нет то прожить можно и так
saba:
Костанай цветущим, в смысле цветов, никто кроме него . так не болел за цветы.
Костанай цветущим, в смысле цветов, никто кроме него . так не болел за цветы.
Цветы это конечно показатель
Костанайцы как дети тогда получаются?
Дороги не нужны
Жилье не нужно
Производство не нужно
Спорт не нужен
Нужны одни цветочки,шарики, мороженое вот тогда жизнь кажется веселее)) если не замечать что вокруг ничего нет то прожить можно и так
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 13:57
Цитата:
В тихушку вывели из списка памятников панно "Целина" на фасаде и продали.
YESNO:
Перепродали хорошо кинотеатр делов то .
Перепродали хорошо кинотеатр делов то .
В тихушку вывели из списка памятников панно "Целина" на фасаде и продали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12808
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 14:04
Цитата:
Фигура однозначная
Бесполезная
Просто народу всегда хочется замечать то что ничего не решает
Вот Кулагин популист до мозга костей
Надо чтобы народ его в одно место целовал? Ладно выйдет к народу пообщаться
Знает что костанайцы как дети цветочки обожают? Хорошо будет аким области лично цветами заниматься в городе чтобы опять его народ в одно место целовал
А по итогу ничего существенного
Что вспомнить? Цветы? Общение с народом? Переделанный кинотеатр?
Достижений за 7 лет конечно))
И щас взять
Какой бы Грек небыл отвратительный в плане общения,не коммуникабельный,грубый,лукавый бюрократ а за 7 лет тут какбудто Брежнев прошелся по городу
Районов в городе новых как при СССР
Набережные,спорт центры,общаги,новые трассы в областные города,восстановление домов в районах,газафикация
Это так навскидку и если это так объективно поразмыслить закрывая глаза что он костанайцам в одно место не лезет чтобы они его любили за цветочки и клумбочки))
yudjin:
Неоднозначная фигура... поэтому и комментарии в соцсетях к этой новости 50/50.
Неоднозначная фигура... поэтому и комментарии в соцсетях к этой новости 50/50.
Фигура однозначная
Бесполезная
Просто народу всегда хочется замечать то что ничего не решает
Вот Кулагин популист до мозга костей
Надо чтобы народ его в одно место целовал? Ладно выйдет к народу пообщаться
Знает что костанайцы как дети цветочки обожают? Хорошо будет аким области лично цветами заниматься в городе чтобы опять его народ в одно место целовал
А по итогу ничего существенного
Что вспомнить? Цветы? Общение с народом? Переделанный кинотеатр?
Достижений за 7 лет конечно))
И щас взять
Какой бы Грек небыл отвратительный в плане общения,не коммуникабельный,грубый,лукавый бюрократ а за 7 лет тут какбудто Брежнев прошелся по городу
Районов в городе новых как при СССР
Набережные,спорт центры,общаги,новые трассы в областные города,восстановление домов в районах,газафикация
Это так навскидку и если это так объективно поразмыслить закрывая глаза что он костанайцам в одно место не лезет чтобы они его любили за цветочки и клумбочки))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 428
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 14:05
Юджин наверное,когда ты во власти, к тебе 80 % людей относятся плохо, я знаю по себе, во время Балташа Молдабаевича, царствие ему небесное, работал в областной администрации, тогда это, так называлось, но если 50 % людей относятся к тебе хорошо, это уже успех, спроси у Добринцова, а вернее у его продавцов, как это тяжело. После института, у нас однокурсница устроилась работать в собес, как тогда называлось, каждый день от плевков, бабушек и дедушек отмывалась, на первой линии всегда те от кого ничего не зависит, что про Кулагина, да у него были свои заморочки, но все наши любимые цветы, именно он сделал так, чтобы они цвели
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 428
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 14:16
Я что ещё хочу сказать, возможно не по теме, я работаю в такси, даже самые пьяные, увидев мои седые волосы, не проявляют никакой агрессии, правда очень сложно бывает вытащить пассажира , который уснул, он считает машина, его дом, а так хоть казахи, хоть русские, всегда агащка, агашка, до сих пор коробит это слово, я то думаю, что мне всего 25
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 14:31
Цитата:
Да уж... до строительства жилья и предприятий при Бородине Архимеду как до Берлина на корачках...
Набережные ОБЕ были спланированы и начаты при Садвокасове... а при Мухамбетове они развалились, их шаманят, но они разваливаются...
Спортцентры говоришь... да строят..через одно известное место...
Школа бокса - входная группа заваливается
Лыжная база - топит вода
Ледовый дворец - не работает вентиляция
Открыли бассейн - и закрыли
Мост на КЖБИ Кулагин открывал... правда без пегасов за 90 млн...
Трассы говоришь... между Федоровкой и Карабалыком уже ТРИ года делают.... половина срока Мухамбетова... НО так и не сделали и неизвестно когда сделают.
А сквер уничтожить за Мартом и открыть сомнительную жральню..."заслуга" Архимеда.
Тут прям 1:1....
так что не лучше и не хуже... одного поля ягоды...только последний без цветов.
abaika95:
Районов в городе новых как при СССР Набережные,спорт центры,общаги,новые трассы
Районов в городе новых как при СССР Набережные,спорт центры,общаги,новые трассы
Да уж... до строительства жилья и предприятий при Бородине Архимеду как до Берлина на корачках...
Набережные ОБЕ были спланированы и начаты при Садвокасове... а при Мухамбетове они развалились, их шаманят, но они разваливаются...
Спортцентры говоришь... да строят..через одно известное место...
Школа бокса - входная группа заваливается
Лыжная база - топит вода
Ледовый дворец - не работает вентиляция
Открыли бассейн - и закрыли
Мост на КЖБИ Кулагин открывал... правда без пегасов за 90 млн...
Трассы говоришь... между Федоровкой и Карабалыком уже ТРИ года делают.... половина срока Мухамбетова... НО так и не сделали и неизвестно когда сделают.
А сквер уничтожить за Мартом и открыть сомнительную жральню..."заслуга" Архимеда.
Тут прям 1:1....
так что не лучше и не хуже... одного поля ягоды...только последний без цветов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12808
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 14:55
Цитата:
А кулаигну получается на чем до Бородина?)
И да Бородин правил при какой Экономике? Правильно
Плановой
Ему сверху скидывают план
Так! Мы у вас такие и такие залежи нашли в области! Надо строить города вокруг них
Вам 5 лет даём
Вот вам комсомольцы со всего союза
Вот вам монтажники,тресты,техника,деньги
Стройте дома
Он строит
Так! говорят сверху
Мы хотим чтобы в Кустанае были такие и такие предприятия,стройте их и стройте дома для рабочих которых мы вам завезём потом
Вам ещё 5 лет даём
Вот вам тресты,техника,деньги
Он строит
План выполнил
Ура,награды,ордена!
Сколько денег потрачено не спросим
Сколько народу убило на штурмовых стройках быстрей быстрей не спросим
Сколько косяков при строительстве было не спросим
Главное план выполнил
А сейчас
Плана нет
Денег нет
Но что-то надо делать)
А вокруг ещё не советские подконтрольные СМИ и горожане которые за каждый косяк бегут на митинг)
Цитата:
Планировать не строить
При Хрущёве тоже много было че спланировано (почти всё) но сделал все Брежнев ему и лавры)
Цитата:
Развалились? Нет набережных в городе?)
Цитата:
Кто не строит у того все отлично
Цветочки,клумбочки)
Цитата:
По твоей логике он же был спланирован при Шукееве
Не считаем?)
Цитата:
Пусть хоть ещё 6 лет делают
Главное качество
Трассу четырех полосную на житикару уже 4 года тянут
Половина только сделана
Впервые за сколько лет вообще там ремонт?) Для интереса узнай)
Цитата:
Вот толкьо за это ему памятник можно поставить
Ну и ещё за термопарк
Мак это огромные толпы народа,и туризм
Вон даже из России уже едут)
А где туризм там у всех вокруг бабки
Цитата:
Ну я же говорю если объективно а не цветочками себе глаза закрыть
В итоге у Архимеда стройки и инвестиции
А у Кулагина цветочки
И ты их сравниваешь одинаково))
Кому что важно как говорится
yudjin:
Да уж... до строительства жилья и предприятий при Бородине Архимеду как до Берлина на корачках...
Да уж... до строительства жилья и предприятий при Бородине Архимеду как до Берлина на корачках...
А кулаигну получается на чем до Бородина?)
И да Бородин правил при какой Экономике? Правильно
Плановой
Ему сверху скидывают план
Так! Мы у вас такие и такие залежи нашли в области! Надо строить города вокруг них
Вам 5 лет даём
Вот вам комсомольцы со всего союза
Вот вам монтажники,тресты,техника,деньги
Стройте дома
Он строит
Так! говорят сверху
Мы хотим чтобы в Кустанае были такие и такие предприятия,стройте их и стройте дома для рабочих которых мы вам завезём потом
Вам ещё 5 лет даём
Вот вам тресты,техника,деньги
Он строит
План выполнил
Ура,награды,ордена!
Сколько денег потрачено не спросим
Сколько народу убило на штурмовых стройках быстрей быстрей не спросим
Сколько косяков при строительстве было не спросим
Главное план выполнил
А сейчас
Плана нет
Денег нет
Но что-то надо делать)
А вокруг ещё не советские подконтрольные СМИ и горожане которые за каждый косяк бегут на митинг)
Цитата:
yudjin:
Набережные ОБЕ были спланированы и начаты при Садвокасове
Набережные ОБЕ были спланированы и начаты при Садвокасове
Планировать не строить
При Хрущёве тоже много было че спланировано (почти всё) но сделал все Брежнев ему и лавры)
Цитата:
yudjin:
а при Мухамбетове они развалились,
а при Мухамбетове они развалились,
Развалились? Нет набережных в городе?)
Цитата:
yudjin:
Спортцентры говоришь... да строят..через одно известное место... Школа бокса - входная группа заваливается Лыжная база - топит вода Ледовый дворец - не работает вентиляция Открыли бассейн - и закрыли
Спортцентры говоришь... да строят..через одно известное место... Школа бокса - входная группа заваливается Лыжная база - топит вода Ледовый дворец - не работает вентиляция Открыли бассейн - и закрыли
Кто не строит у того все отлично
Цветочки,клумбочки)
Цитата:
yudjin:
Мост на КЖБИ Кулагин открывал... правда без пегасов за 90 млн..
Мост на КЖБИ Кулагин открывал... правда без пегасов за 90 млн..
По твоей логике он же был спланирован при Шукееве
Не считаем?)
Цитата:
yudjin:
Трассы говоришь... между Федоровкой и Карабалыком уже ТРИ года делают.... половина срока Мухамбетова... НО так и не сделали и неизвестно когда сделают.
Трассы говоришь... между Федоровкой и Карабалыком уже ТРИ года делают.... половина срока Мухамбетова... НО так и не сделали и неизвестно когда сделают.
Пусть хоть ещё 6 лет делают
Главное качество
Трассу четырех полосную на житикару уже 4 года тянут
Половина только сделана
Впервые за сколько лет вообще там ремонт?) Для интереса узнай)
Цитата:
yudjin:
А сквер уничтожить за Мартом и открыть сомнительную жральню..."заслуга" Архимеда.
А сквер уничтожить за Мартом и открыть сомнительную жральню..."заслуга" Архимеда.
Вот толкьо за это ему памятник можно поставить
Ну и ещё за термопарк
Мак это огромные толпы народа,и туризм
Вон даже из России уже едут)
А где туризм там у всех вокруг бабки
Цитата:
yudjin:
Тут прям 1:1.... так что не лучше и не хуже... одного поля ягоды...только последний без цветов.
Тут прям 1:1.... так что не лучше и не хуже... одного поля ягоды...только последний без цветов.
Ну я же говорю если объективно а не цветочками себе глаза закрыть
В итоге у Архимеда стройки и инвестиции
А у Кулагина цветочки
И ты их сравниваешь одинаково))
Кому что важно как говорится
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 15:04
Цитата:
В центре и построена при Садвокасове. Но Архимед как вторая ревнивая жена, забросил эту набережную...не его же... поэтому она разваливается, заросла и люди там не гуляют.
Цитата:
Почему же...почти за 8 лет руководства Кулангина, возможно и планировался им.
Цитата:
такое же как школа бокса, лыжная база и ледовый дворец?
посмотрим... а пока пусть люди страдают.
Цитата:
и тут меня вырвало...
abaika95:
Планировать не строить
Планировать не строить
В центре и построена при Садвокасове. Но Архимед как вторая ревнивая жена, забросил эту набережную...не его же... поэтому она разваливается, заросла и люди там не гуляют.
Цитата:
abaika95:
По твоей логике он же был спланирован при Шукееве Не считаем?)
По твоей логике он же был спланирован при Шукееве Не считаем?)
Почему же...почти за 8 лет руководства Кулангина, возможно и планировался им.
Цитата:
abaika95:
Пусть хоть ещё 6 лет делают Главное качество
Пусть хоть ещё 6 лет делают Главное качество
такое же как школа бокса, лыжная база и ледовый дворец?
посмотрим... а пока пусть люди страдают.
Цитата:
abaika95:
Мак это огромные толпы народа,и туризм
Мак это огромные толпы народа,и туризм
и тут меня вырвало...
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 446
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 15:26
Цитата:
Цитата:
То есть мнения 4 (!) человек сразу услышали и единогласно приняли, а когда вся общественность на дыбах - это так, мелочи
Рукалицо...
переплюнули даже переименование улицы Тарана, когда предложение выдвинула и, собссна, приняла инициативная группа из 28 человек... скоро мнение одного высокосидящего будут преподносить как "мнение большинства", с которым спорить ну никак нельзя
Представление по ходатайству группы граждан
Цитата:
Ходатайствовали о присвоении звания экс-мажилисмен Сергей Жалыбин, предприниматели Олег Даниленко и Борис Князев, а также экс-аким Джангельдинского и Алтынсаринского районов Батырбек Ахметов
То есть мнения 4 (!) человек сразу услышали и единогласно приняли, а когда вся общественность на дыбах - это так, мелочи
Рукалицо...
переплюнули даже переименование улицы Тарана, когда предложение выдвинула и, собссна, приняла инициативная группа из 28 человек... скоро мнение одного высокосидящего будут преподносить как "мнение большинства", с которым спорить ну никак нельзя
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12808
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 15:34
Цитата:
Вчера там был
Народу уйма
Киоски какие-то стоят
Молодежь ходит
Да воду надо чистить
А так народ есть
Цитата:
Возможно...за 7 лет архимедова и им все спланировано и построено
Цитата:
До Житикары часть уже сделана нормально
Люди не страдают
Цитата:
А до этого 30 лет страдали без ремонта трассы
Цитата:
Тебя всегда вырывает при словах о туристах и кафе?))
yudjin:
. поэтому она разваливается, заросла и люди там не гуляют
. поэтому она разваливается, заросла и люди там не гуляют
Вчера там был
Народу уйма
Киоски какие-то стоят
Молодежь ходит
Да воду надо чистить
А так народ есть
Цитата:
yudjin:
Почему же...почти за 8 лет руководства Кулангина, возможно и планировался им.
Почему же...почти за 8 лет руководства Кулангина, возможно и планировался им.
Возможно...за 7 лет архимедова и им все спланировано и построено
Цитата:
yudjin:
такое же как школа бокса, лыжная база и ледовый дворец?
такое же как школа бокса, лыжная база и ледовый дворец?
До Житикары часть уже сделана нормально
Люди не страдают
Цитата:
yudjin:
посмотрим... а пока пусть люди страдают
посмотрим... а пока пусть люди страдают
А до этого 30 лет страдали без ремонта трассы
Цитата:
yudjin:
и тут меня вырвало...
и тут меня вырвало...
Тебя всегда вырывает при словах о туристах и кафе?))
-
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