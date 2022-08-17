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≡ Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44903
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
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Инициативу присвоить такое звание проявил действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, она была вынесена на рассмотрение сессии депутатов областного маслихата и единогласно поддержана.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4826
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
#1
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нет слов..... :-x
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12808
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 11:49
#2
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Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4826
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 11:51
#3
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Цитата:
abaika95:

Абайка, согласна!!! даже хуже того ....
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1261
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 11:55
#4
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Он же причислен к лику святых, зачем ему это бренное земное звание -почётный гражданин? :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2696
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 12:01
#5
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Слов нет, одни маты. Не пропустит такое модератор... Депутатам нашим не стрёмно? За один только снесённый кинотеатр и построенный на его месте сарай, проклинать Кулагина будут ещё очень и очень долго!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8705
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 12:20
#6
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Цитата:
olegggon:
зачем ему это бренное земное звание -почётный гражданин?

как зачем? квартплата бесплатной будет)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1032
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 12:33
#7
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Ну это прям плевок всем жителям области. А как же новый Казахстан?? Давайте ещё назарбаеву поставим памятник напротив акимата,они же из одной "команды".
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8705
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 12:33
#8
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Цитата:
будучи акимом Костанайской области, «сделал вклад в ее развитие,

между прочим это самый долгоиграющий аким области в Казахстане- 7 лет и 10 месяцев возглавлял наш регион. Через месяц будет 7 лет и Мухамбетову... интересно, пойдет на рекорд? тьфу, тьфу, тьфу...
Кулагин конечно личность неординарная... одной рукой сажал цветы, другой - рушил и распродавал. Помню, как лично писал ему на блог по поводу появившегося забора вокруг скверика на перекрестке Тарана-Алтынсарина... отвечал, обещал разобраться, не допустить...Итог известен.


[Исправлено: yudjin, 17.08.2022 - 13:00]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1032
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 12:36
#9
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Цитата:
yudjin:
Итог известен

А аэропорт,а выставочный зал,да там куча..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16800
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 12:46
#10
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Спасибо тебе за март и апрель
Спасибо за то что средь боли и зла
Наш тесный мирок ты нам сберег

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
428
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 13:07
#11
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Я работал тогда в бизнесе, было совещание . где то в Рудном, торчала проволока из земли, он остановил всех. и начал учить, как выдернуть её из земли, там были все высокопоставленные лица, а так, с другой стороны. если не брать его советское прошлое, сделал Костанай цветущим, в смысле цветов, никто кроме него . так не болел за цветы. я помню приехал в Астану, там говорил, что Кулагин пинком в дверь открывает Министерство финансов. за достоверность ручаться не берусь. с другой стороны близкий друг Назарбаева, почему нет. Плохого . сказать о нём не могу, наверное рудничан задело лицо. в росписи, так были хуже, лучше не вспомню, молодец
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
428
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 13:42
#12
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Ещё один момент, Кулагин , он в своей сути хозяйственник, когда ему предложили построить вместо кинотеатра Кустанай, торговый центр, наверное он исходил из экономической целесообразности, смог бы кинотеатр приносить столько денег, сколько приносит Март, про сквер, худо бедно Макдональдс приносит деньги в бюджет города,а сквер, что бы приносил? Я не думаю,что он ничего хорошего. не принес городу, можно судить его по разному, но никто из последующих, лучше его не был, дай Бог нашему новому акиму переплюнуть всех, чтобы мы долгие годы , вспоминали его с благодарностью
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8705
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 13:54
#13
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Цитата:
saba:
торчала проволока из земли, он остановил всех. и начал учить, как выдернуть её из земли,

и толчки в школьном сортире считал... может и хорошо, по-хозяйски... чего ни одному последующему акиму не удавалось.
Да и народа действительно не сторонился, утром идя на работу через сквер его встречали, где он лично проверял клумбы и саженцы... Правда, он же распорядился уничтожить живую изгородь вдоль дорожек сквера, которая защищала от сквозняков... с аргументом "чтобы не сса...и"....И уникальных лебедей выслал в ссылку в Джетыгару, соорудив журчащий ушат...
Да он делал, но там где было заметно в первую очередь...
Неоднозначная фигура... поэтому и комментарии в соцсетях к этой новости 50/50... как грится, таких людей либо любят, либо ненавидят.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
743
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 13:54
#14
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Цитата:
saba:
наверное он исходил из экономической целесообразности,

Перепродали хорошо кинотеатр делов то .
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