Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
Инициативу присвоить такое звание проявил действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, она была вынесена на рассмотрение сессии депутатов областного маслихата и единогласно поддержана. Читать новость
будучи акимом Костанайской области, «сделал вклад в ее развитие,
между прочим это самый долгоиграющий аким области в Казахстане- 7 лет и 10 месяцев возглавлял наш регион. Через месяц будет 7 лет и Мухамбетову... интересно, пойдет на рекорд? тьфу, тьфу, тьфу... Кулагин конечно личность неординарная... одной рукой сажал цветы, другой - рушил и распродавал. Помню, как лично писал ему на блог по поводу появившегося забора вокруг скверика на перекрестке Тарана-Алтынсарина... отвечал, обещал разобраться, не допустить...Итог известен.
Я работал тогда в бизнесе, было совещание . где то в Рудном, торчала проволока из земли, он остановил всех. и начал учить, как выдернуть её из земли, там были все высокопоставленные лица, а так, с другой стороны. если не брать его советское прошлое, сделал Костанай цветущим, в смысле цветов, никто кроме него . так не болел за цветы. я помню приехал в Астану, там говорил, что Кулагин пинком в дверь открывает Министерство финансов. за достоверность ручаться не берусь. с другой стороны близкий друг Назарбаева, почему нет. Плохого . сказать о нём не могу, наверное рудничан задело лицо. в росписи, так были хуже, лучше не вспомню, молодец
Ещё один момент, Кулагин , он в своей сути хозяйственник, когда ему предложили построить вместо кинотеатра Кустанай, торговый центр, наверное он исходил из экономической целесообразности, смог бы кинотеатр приносить столько денег, сколько приносит Март, про сквер, худо бедно Макдональдс приносит деньги в бюджет города,а сквер, что бы приносил? Я не думаю,что он ничего хорошего. не принес городу, можно судить его по разному, но никто из последующих, лучше его не был, дай Бог нашему новому акиму переплюнуть всех, чтобы мы долгие годы , вспоминали его с благодарностью
saba: торчала проволока из земли, он остановил всех. и начал учить, как выдернуть её из земли,
и толчки в школьном сортире считал... может и хорошо, по-хозяйски... чего ни одному последующему акиму не удавалось. Да и народа действительно не сторонился, утром идя на работу через сквер его встречали, где он лично проверял клумбы и саженцы... Правда, он же распорядился уничтожить живую изгородь вдоль дорожек сквера, которая защищала от сквозняков... с аргументом "чтобы не сса...и"....И уникальных лебедей выслал в ссылку в Джетыгару, соорудив журчащий ушат... Да он делал, но там где было заметно в первую очередь... Неоднозначная фигура... поэтому и комментарии в соцсетях к этой новости 50/50... как грится, таких людей либо любят, либо ненавидят.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать