Прогноз на 5 дней
ясно+21°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 49% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 365 из 365«1...363364365
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.22 - 11:59
#5461
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, современное чудо..
Мы оказались недалеко от метро, всего 500 метров..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.22 - 12:01
#5462
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так мы с Амиркой едем.

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.22 - 12:04
#5463
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реклама российского шоубизнеса.
Интересно, он не зетпатриот?

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.22 - 12:05
#5464
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выйдя из метро, зашли в подземку, хотя и светофор работает .

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.22 - 12:06
#5465
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подземка, везде валяются эти самокаты, кто их охраняет?

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.22 - 12:08
#5466
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думал что Назарбаеву, оказалось нет .

upload photos
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.22 - 12:09
#5467
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и конечный пункт нашего вчерашнего дня..



[Исправлено: 111, 17.08.2022 - 12:10]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.08.22 - 12:10
#5468
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И полетели..

Профайл
Страница 365 из 365«1...363364365
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева, 111, drakon, Алиса

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS